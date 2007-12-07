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Торговля на Non-Farm Payrolls
Non-Farm Payrolls (число новых рабочих мест вне сельского хозяйства) - важный экономический показатель США, который выходит в первую пятницу месяца каждый месяц. на выходе этих новостей рынок всегда очень волатилен, что привлекает некоторых трейдеров заработать достаточно быстро.
Так как спрогнозировать движение при выходе новости невозможно, самой распространенной стратегией является выставление отложенных ордеров за 5-10 минут до выхода новости в обе стороны, в надежде, что сработает какой-то один.
Но зачастую срабатывают оба, так как размах движения цены велик, поэтому ставятся трейлинги или близкие тейкпрофиты. Часто после выхода новости через пару часов, рынок и вовсе возвращается к исходной цене.
Для торговли на Non-Farm Payrolls нужен достаточно надежный брокер без реквотов и зависания терминала на сильных новостях.
Торгуете ли Вы Non-Farm Payrolls и какую стратегию используете?