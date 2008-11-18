Почему игровые автоматы так популярны?

Игровые автоматы завоевали свою популярность уже в тот момент, когда были изобретены. Но раньше любители азартных игр дергали за специальный рычаг на громоздкой машине, а теперь сидят дома перед монитором и с удовольствием терзают слот-машины. Чем же игровые автоматы так привлекают своих поклонников?
Современная игровая интернет-индустрия позволяет любителям игр не только играть на живые деньги, но и получать огромное удовольствие от игры "на фантики". Совершенно бесплатно можно получить кучу положительных эмоций и немного натренироваться для реальной азартной игры. Хотя практические навыки не помогут сорвать настоящий джек-пот. Каждая слот-машина работает по принципу генератора случайных чисел, здесь что-то рассчитать и найти личную стратегию для получения главного приза не получится.
Так или иначе, но любой любитель азартных игр мечтает выиграть много денег. Ради этого и затевается игра.
Современные слоты очень разнообразны. Они разнятся сюжетными линиями, бонусами, символикой и даже процентом выплат. А это заманивает. Можно подбирать слот-машину по красивым картинкам на экране, а можно перебирать все автоматы подряд до тех пор, пока не будет выявлен тот пресловутый максимальный процент выплат. Другими словами, на каждом конкретном автомате можно играть и выигрывать по-разному. Конечно, сейчас мы говорим о популярности виртуальных, а не реальных игровых автоматов. В сети зарегистрировано великое множество игровых порталов, которые радуют своих посетителей огромным количеством слотов на любой вкус и цвет. В конце концов, в процессе игры можно забыть о реальности и погрузиться в сказочный, фантастический или криминальный мир. Современные игровые автоматы - это специально написанные компьютерные программы
. Их создатели и ориентируются на популярные направления в музыке, кино, искусстве и так далее. Конечно, игровые автоматы, созданные по любимым мотивам, сразу приобретают популярность.
А отличная графика, хорошие бонусы, возможность выиграть добавляют слот-автоматам дополнительную популярность.
А как вы думаете, почему слоты так популярны?