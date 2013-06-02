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Один Amazon.com теперь стоит больше, чем десять традиционных ритейлеров

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Старый Сегодня, 12:04
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Профессионал
 
Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,335
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КП: 0.271
Один Amazon.com теперь стоит больше, чем десять традиционных ритейлеров


На 2030%! (с учётом реинвестирования дивидендов) выросла капитализация интернет-ритейлера Amazon.com, основанного Джеффом Безосом.

Чтобы это достижение было ещё более наглядным, вот показательная инфографика.


То есть один Amazon.com теперь стоит больше, чем десять традиционных ритейлеров, включая розничного гиганта Walmart. И хотя последний теперь тоже не брезгует Интернет-торговлей, до лидера ему далеко.

Кто в начале века мог поверить, что обычный интернет-магазин способен зайти так далеко?

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