На 2030%
! (с учётом реинвестирования дивидендов) выросла капитализация интернет-ритейлера Amazon.com, основанного Джеффом Безосом.
Чтобы это достижение было ещё более наглядным, вот показательная инфографика.
То есть один Amazon.com теперь стоит больше, чем десять традиционных ритейлеров, включая розничного гиганта Walmart. И хотя последний теперь тоже не брезгует Интернет-торговлей, до лидера ему далеко.
Кто в начале века мог поверить, что обычный интернет-магазин способен зайти так далеко?
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