Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 10$ на STP счет от FxOpen

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Старый Сегодня, 11:21
#1
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,195
Благодарностей: 5,982
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 10$ на STP счет от FxOpen
Бонус только для новых клиентов.

Для получения бонуса необходимо:
  • Зарегистрировать FXOpen eWallet.
  • Пройти процедуру SMS верификации (необходимо активировать в личном кабинете).
  • Открыть торговый счет STP.

Бонус будет начислен вам автоматически на первый открытый STP счет.

Перечисленный на ваш новый торговый счет бонус можно использовать для торговли и получения прибыли. Снять полученную прибыль (Welcome бонус не подлежит снятию со счета) можно после того, как объем закрытых сделок превысит 2 лота. Учитываются все закрытые сделки, как прибыльные, так и убыточные.

Подробнее о бонусе >>
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Метки
бездепозитный бонус, бонус форекс
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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