Бездепозитный бонус 10$ на STP счет от FxOpen

Бонус только для новых клиентов.
Для получения бонуса необходимо:
- Зарегистрировать FXOpen eWallet.
- Пройти процедуру SMS верификации (необходимо активировать в личном кабинете).
- Открыть торговый счет STP.
Бонус будет начислен вам автоматически на первый открытый STP счет.
Перечисленный на ваш новый торговый счет бонус можно использовать для торговли и получения прибыли. Снять полученную прибыль
(Welcome бонус не подлежит снятию со счета) можно после того, как объем закрытых сделок превысит 2 лота. Учитываются все закрытые сделки, как прибыльные, так и убыточные.
Подробнее о бонусе >>