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Шведская крона (SEK) и ее кроссы

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
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Старый Сегодня, 11:09
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Имя: Юрий
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Шведская крона (SEK) и ее кроссы
Шведская крона - одна из шести валют, которые входят в индекс доллара.
Ее вес в индексе - 4.2% (больше, чем у франка).

Швеция — главный в Европе экспортёр железной руды. Сырьевой потенциал Швеции достаточно велик и он, практически, полностью обеспечивает собственное производство основными видами сырья, а также — его экспорт.

С 1992 года в Швеции используется режим свободно плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики выступают показатели инфляции.

В этой теме оставляем свои прогнозы по шведской кроне.
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