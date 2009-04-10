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Шведская крона (SEK) и ее кроссы
Шведская крона - одна из шести валют, которые входят в индекс доллара.
Ее вес в индексе - 4.2% (больше, чем у франка).
Швеция — главный в Европе экспортёр железной руды. Сырьевой потенциал Швеции достаточно велик и он, практически, полностью обеспечивает собственное производство основными видами сырья, а также — его экспорт.
С 1992 года в Швеции используется режим свободно плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики выступают показатели инфляции.
В этой теме оставляем свои прогнозы по шведской кроне.
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