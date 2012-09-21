Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Mavis Term SRL - mavis.srl

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:03
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,556
Благодарностей: 762
КП: 0.458
Mavis Term SRL - mavis.srl
Дата старта: 31 января 2017г.

Легенда (гугл перевод):

О проекте: терминалы Bitcoin стали одним из символов криптовалюта. Выделенные терминалы составляют самую важную инфраструктурную часть "системы Bitcoin." Мы неуклонно движемся вперед и развивать наши услуги, чтобы предоставить клиентам больше возможностей. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть лидерство в этой отрасли инвестиции в тандеме с Мэвис!

Планы:
• Bronze Partner2.2% в день $20
до $499

• Silver Partner2.5% в день $500
до $2999

• Golden Partner3% в день $3000
до $4999

• Platinum Partner3.5% в день $5000
до $9999

• Diamond Partner4% в день $10000
до $100000

Все планы рассчитаны на 100 дней, депозит не возвращается, включен в начисления

Реферальная программа: 11%-16%

Платежные системы: PerfectMoney
Bitcoin
Payeer
Adv Cash

Выплаты: инстант, возможно подключение автовыплат

U13290813 (Mavis Term SRL)Верифицирован, 0 ,8 Trust Score point(s

Посмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад:


Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 162343943
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U13290813 (Mavis Term SRL)
Сумма: 20 USD
Примечание: Deposit to Mavis Term SRL from cerega319. Invoice 64231339 ref. # 64231339
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Старый Сегодня, 11:10
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,663
Благодарностей: 4,462
КП: 0.005
Re: Mavis Term SRL - mavis.srl
Вчера видел интересный такой и домен интересный
__________________
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Старый Сегодня, 11:14
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 181
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: Mavis Term SRL - mavis.srl
Так это средник получается по первым трем планам, если деп не возвращается.
__________________
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Последний раз редактировалось Nadus; Сегодня в 11:20.
Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 11:45
#4
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 240
Благодарностей: 18
КП: 0.003
Re: Mavis Term SRL - mavis.srl
Вчера хотел заТСить... Думал часа 2... В итоге прошел мимо...

одностраничник, кабинет очень простой... единственное, что понравилось в кабинете, так это чат с ТП, интересно сделали...

Не ТСил из-за информации о вебинаре...
Цитата:
Предстоящий вебинар: Среда 22.02 8:00PM (GMT+2)
Спикер: Dan Teodoreanu
Язык: Английский
Вебинар через 20 дней, сомневаюсь, что его будут проводить... И следовательно, думаю что проект проживет до вебинара, т.е. 20 дней..
__________________
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Старый Сегодня, 11:46
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 165
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: Mavis Term SRL - mavis.srl
выглядит интересно, но процент маловат. пока присмотрюсь
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smile007 на форуме  
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