Mavis Term SRL - mavis.srl

Дата старта: 31 января 2017г.
Легенда (гугл перевод):
О проекте: терминалы Bitcoin стали одним из символов криптовалюта. Выделенные терминалы составляют самую важную инфраструктурную часть "системы Bitcoin." Мы неуклонно движемся вперед и развивать наши услуги, чтобы предоставить клиентам больше возможностей. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть лидерство в этой отрасли инвестиции в тандеме с Мэвис!
Планы:
• Bronze Partner2.2% в день $20
до $499
• Silver Partner2.5% в день $500
до $2999
• Golden Partner3% в день $3000
до $4999
• Platinum Partner3.5% в день $5000
до $9999
• Diamond Partner4% в день $10000
до $100000
Все планы рассчитаны на 100 дней, депозит не возвращается, включен в начисления
Реферальная программа: 11%-16%
Платежные системы: PerfectMoney
Bitcoin
Payeer
Adv Cash
Выплаты: инстант, возможно подключение автовыплат
U13290813 (Mavis Term SRL)Верифицирован, 0 ,8 Trust Score point(s
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Мой вклад:
Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 162343943
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U13290813 (Mavis Term SRL)
Сумма: 20 USD
Примечание: Deposit to Mavis Term SRL from cerega319. Invoice 64231339 ref. # 64231339