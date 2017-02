cerega319 Мастер

Имя: Серега Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 30.01.2014 Сообщений: 2,556 Благодарностей: 762 КП: 0.458

Mavis Term SRL - mavis.srl



Легенда (гугл перевод):



О проекте: терминалы Bitcoin стали одним из символов криптовалюта. Выделенные терминалы составляют самую важную инфраструктурную часть "системы Bitcoin." Мы неуклонно движемся вперед и развивать наши услуги, чтобы предоставить клиентам больше возможностей. Наша цель состоит в том, чтобы выиграть лидерство в этой отрасли инвестиции в тандеме с Мэвис!



Планы:

• Bronze Partner2.2% в день $20

до $499



• Silver Partner2.5% в день $500

до $2999



• Golden Partner3% в день $3000

до $4999



• Platinum Partner3.5% в день $5000

до $9999



• Diamond Partner4% в день $10000

до $100000



Все планы рассчитаны на 100 дней, депозит не возвращается, включен в начисления



Реферальная программа: 11%-16%



Платежные системы: PerfectMoney

Bitcoin

Payeer

Adv Cash



Выплаты: инстант, возможно подключение автовыплат



U13290813 (Mavis Term SRL)Верифицирован, 0 ,8 Trust Score point(s



Посмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад:





Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 162343943

Оплата со счета: U640****

Оплата на счет: U13290813 (Mavis Term SRL)

Сумма: 20 USD

