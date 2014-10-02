Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 10:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
http://invest-sovetnik.ru
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Вот такие вот золотые горы обещаю эти ребята. Минимальное вложение от 300$.Про них ни чего в интернете нарыть не смог. При выводе они заберают 50 % себе. Но вот брокер Indigo DMA у них не очень надёжный.Если вложить 500 то обещают научить.Пытался у них спросить инвесторский пароль наотрез отказываются. Есть ещё другие брокеры но там либо 1000 либо 10000$.
Кто что думает? Предложение очень заманчивое. Пишите.
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koskurga45 на форуме  
Старый Сегодня, 10:59
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Rīga, Latvija
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 137
Благодарностей: 32
КП: 0.226
Re: http://invest-sovetnik.ru
А есть какая-либо статистика торговли у этих ребят?
Где с ней можно ознакомиться?
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Кое-что получше: Торговый советник STELZ 2.0 — 862% прибыли за полгода
nikolski на форуме  
Старый Сегодня, 11:04
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: http://invest-sovetnik.ru
Вот некоторое подтверждение их работы
http://www.myfxbook.com/members/Hako...%D0%BD/1888441
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koskurga45 на форуме  
Старый Сегодня, 11:19
#4
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Rīga, Latvija
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 137
Благодарностей: 32
КП: 0.226
Re: http://invest-sovetnik.ru
Здесь история торговли не подтверждена. Вряд ли это можно воспринимать всерьёз. Да и величина просадки как-то настораживает

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Кое-что получше: Торговый советник STELZ 2.0 — 862% прибыли за полгода
nikolski на форуме  
Старый Сегодня, 11:32
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: http://invest-sovetnik.ru
Добрый день, вот ссылки на рекомендуемых ими брокеров: https://www.swissquote.ch https://www.lmax.com https://indigodma.com
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koskurga45 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:54
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