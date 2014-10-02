http://invest-sovetnik.ru

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Вот такие вот золотые горы обещаю эти ребята. Минимальное вложение от 300$.Про них ни чего в интернете нарыть не смог. При выводе они заберают 50 % себе. Но вот брокер Indigo DMA у них не очень надёжный.Если вложить 500 то обещают научить.Пытался у них спросить инвесторский пароль наотрез отказываются. Есть ещё другие брокеры но там либо 1000 либо 10000$.
Кто что думает? Предложение очень заманчивое. Пишите.