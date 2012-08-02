Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 52 Благодарностей: 5 КП: 0.000

Сервисы услуг Apple станут новым двигателем компании



Уолл-Стрит и Apple ожидали возвращение роста в этом квартале, на который припадает большое количество праздников. Большой рост прибыли произошел закономерно. Apple по-прежнему удивили Уолл-Стрит лучшими результатами, чем ожидалось. Компания заявила о том, что продала 78,3 млн айфонов - это послужило главным двигателем роста Apple, в то время как Уолл-стрит прогнозировал 76,3 млн продаж в последнем квартале. В первом квартале прошлого года Apple продала 74, 8 млн айфонов.







Тем временем, услуги от Apple стали наиболее быстрорастущим бизнесом и в перспективе эта сфера может стать одной из самых важных сфер компании в ближайшие годы.



Глядя на отчет, компания вернулась к росту по сравнению с прошлым кварталом, становится очевидно, что небольшой скачок Apple связан с ростом доходов от постоянно растущей сферы услуг. Выручка от услуг компании поднялась на 18 % по сравнению с первым кварталом прошлого года, а поступивших доход составил $ 7,2 млрд. В первом квартале прошлого года, доход от услуг принес компании приблизительно $ 6,1 млрд. В чистом доходе разница составила $ 2,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что доходы от услуг составили значительный кусок прибыли.



"Это был лучший квартал для услуг за все время" - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. "Клиенты App Store побили все рекорды в последнем квартале. В декабре пользователи купили на общую сумму в $ 3 млрд, что побило все рекорды и стало лучшим месяцем для App Store за все время".



Кук сказал, что компания рассчитывает удвоить размер бизнес-услуг в ближайшие четыре года, и ожидает, что доходы от услуг компании войдут в список Fortune 100 в этом году.



В течение многих лет Apple продолжает строить мощный бизнес на App Store и iCloud. Apple часто отмечает, что ее доход от услуг больше, чем у некоторых технологических компаний на рынке, а такие куски, как доход от App Store и подписок Apple Music начинают вместе образовывать полноценный бизнес, который может оказаться еще одним двигателем компании, прежде чем она разожжет интерес к новым iPhone и другим своим продуктам.



Этот квартал не был критическим для яблочного гиганта. Уолл-Стрит ожидали, что развитие компании остановится на какой-то отметке, и это будет переломным годом для Apple. Компания вступает в новую фазу, из которой она должна выйти либо с прорывом с помощью инновационного смартфона, либо понять, как разнообразить свои источники дохода не только с помощью телефонов и планшетов.



Перевод специально для mmgp.ru Похоже, что Apple делает большие ставки на широкийй спектр услуг, таких как iCloud, Apple Music и App Store. Компания рассчитывает, что сервисы перерастут в большой бизнес.Уолл-Стрит и Apple ожидали возвращение роста в этом квартале, на который припадает большое количество праздников. Большой рост прибыли произошел закономерно. Apple по-прежнему удивили Уолл-Стрит лучшими результатами, чем ожидалось. Компания заявила о том, что продала 78,3 млн айфонов - это послужило главным двигателем роста Apple, в то время как Уолл-стрит прогнозировал 76,3 млн продаж в последнем квартале. В первом квартале прошлого года Apple продала 74, 8 млн айфонов.Тем временем, услуги от Apple стали наиболее быстрорастущим бизнесом и в перспективе эта сфера может стать одной из самых важных сфер компании в ближайшие годы.Глядя на отчет, компания вернулась к росту по сравнению с прошлым кварталом, становится очевидно, что небольшой скачок Apple связан с ростом доходов от постоянно растущей сферы услуг. Выручка от услуг компании поднялась на 18 % по сравнению с первым кварталом прошлого года, а поступивших доход составил $ 7,2 млрд. В первом квартале прошлого года, доход от услуг принес компании приблизительно $ 6,1 млрд. В чистом доходе разница составила $ 2,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что доходы от услуг составили значительный кусок прибыли."Это был лучший квартал для услуг за все время" - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. "Клиенты App Store побили все рекорды в последнем квартале. В декабре пользователи купили на общую сумму в $ 3 млрд, что побило все рекорды и стало лучшим месяцем для App Store за все время".Кук сказал, что компания рассчитывает удвоить размер бизнес-услуг в ближайшие четыре года, и ожидает, что доходы от услуг компании войдут в список Fortune 100 в этом году.В течение многих лет Apple продолжает строить мощный бизнес на App Store и iCloud. Apple часто отмечает, что ее доход от услуг больше, чем у некоторых технологических компаний на рынке, а такие куски, как доход от App Store и подписок Apple Music начинают вместе образовывать полноценный бизнес, который может оказаться еще одним двигателем компании, прежде чем она разожжет интерес к новым iPhone и другим своим продуктам.Этот квартал не был критическим для яблочного гиганта. Уолл-Стрит ожидали, что развитие компании остановится на какой-то отметке, и это будет переломным годом для Apple. Компания вступает в новую фазу, из которой она должна выйти либо с прорывом с помощью инновационного смартфона, либо понять, как разнообразить свои источники дохода не только с помощью телефонов и планшетов.

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