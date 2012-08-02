Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,032 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сервисы услуг Apple станут новым двигателем компании

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:45
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 52
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Сервисы услуг Apple станут новым двигателем компании
Похоже, что Apple делает большие ставки на широкийй спектр услуг, таких как iCloud, Apple Music и App Store. Компания рассчитывает, что сервисы перерастут в большой бизнес.

Уолл-Стрит и Apple ожидали возвращение роста в этом квартале, на который припадает большое количество праздников. Большой рост прибыли произошел закономерно. Apple по-прежнему удивили Уолл-Стрит лучшими результатами, чем ожидалось. Компания заявила о том, что продала 78,3 млн айфонов - это послужило главным двигателем роста Apple, в то время как Уолл-стрит прогнозировал 76,3 млн продаж в последнем квартале. В первом квартале прошлого года Apple продала 74, 8 млн айфонов.



Тем временем, услуги от Apple стали наиболее быстрорастущим бизнесом и в перспективе эта сфера может стать одной из самых важных сфер компании в ближайшие годы.

Глядя на отчет, компания вернулась к росту по сравнению с прошлым кварталом, становится очевидно, что небольшой скачок Apple связан с ростом доходов от постоянно растущей сферы услуг. Выручка от услуг компании поднялась на 18 % по сравнению с первым кварталом прошлого года, а поступивших доход составил $ 7,2 млрд. В первом квартале прошлого года, доход от услуг принес компании приблизительно $ 6,1 млрд. В чистом доходе разница составила $ 2,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что доходы от услуг составили значительный кусок прибыли.

"Это был лучший квартал для услуг за все время" - сказал генеральный директор Apple Тим Кук. "Клиенты App Store побили все рекорды в последнем квартале. В декабре пользователи купили на общую сумму в $ 3 млрд, что побило все рекорды и стало лучшим месяцем для App Store за все время".

Кук сказал, что компания рассчитывает удвоить размер бизнес-услуг в ближайшие четыре года, и ожидает, что доходы от услуг компании войдут в список Fortune 100 в этом году.

В течение многих лет Apple продолжает строить мощный бизнес на App Store и iCloud. Apple часто отмечает, что ее доход от услуг больше, чем у некоторых технологических компаний на рынке, а такие куски, как доход от App Store и подписок Apple Music начинают вместе образовывать полноценный бизнес, который может оказаться еще одним двигателем компании, прежде чем она разожжет интерес к новым iPhone и другим своим продуктам.

Этот квартал не был критическим для яблочного гиганта. Уолл-Стрит ожидали, что развитие компании остановится на какой-то отметке, и это будет переломным годом для Apple. Компания вступает в новую фазу, из которой она должна выйти либо с прорывом с помощью инновационного смартфона, либо понять, как разнообразить свои источники дохода не только с помощью телефонов и планшетов.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
Lonsdayl вне форума  
Старый Сегодня, 11:43
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,334
Благодарностей: 764
КП: 0.271
Re: Сервисы услуг Apple станут новым двигателем компании
Везде только и читаю: обратите внимание на акции Apple. Обратить уже что ли? )
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг moskva Новости технологий и интернета 1 27.01.2017 16:36
BlackBerry DTEK60 стал новым флагманом канадской компании bizneser Новости технологий и интернета 4 14.10.2016 00:43
Альфа-банк и ВТБ будут поддерживать платежные сервисы Samsung Pay и Apple Pay в Росси bizneser Новости платежных систем 1 29.09.2016 01:11
Apple запускает платежные сервисы в России Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.12.2015 16:42
Сервисы Apple стали недоступны xixokz Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.07.2015 21:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
www.signalsurfing.com - верну 70% реферальских
От kayot в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Flux.pw - Flux
От Ivan2321 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Алена Соколова
В Китае пройдёт крупный блокчейн-хакатон
От Алена Соколова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании ПантеонФинанс от Kovacs [ Решена ]
От Kovacs в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Alex--K
effectbux.us - effectbux
От Alex--K в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет AlexNabokov: 9500845 (FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube