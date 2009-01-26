Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitcapital - bitcapital.eu

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:40
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 41,597
Благодарностей: 8,467
Записей в блоге: 8

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Bitcapital - bitcapital.eu
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 1 февраля

Гугл
Цитата:
Деньги не цель жизни, но способ достижения ваших целей в жизни. Счастлив тот, кто научился генерировать доход, достаточный, чтобы реализовать свои истинные намерения в самое короткое время. Это здорово, когда есть время не только зарабатывать деньги, но тратить его на благо себе, своих близких, и тех, кто не в состоянии обеспечить их финансовую свободу.

Инвестиции самый надежный способ приумножить свои сбережения. Мы приглашаем вас присоединиться к сообществу успешных людей, для которых регулярный высокий доход нормальная вещь.

Если вы присоединиться к BitCapital, созданный профессионалами высокого класса в области инвестиций высокодоходные, деньги будут работать на вас, не требуя, чтобы работать на него.
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2% КАЖДЫЙ ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 100 ЧАСОВ
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4% КАЖДЫЙ ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 30 ЧАСОВ
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110% ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ
Продолжительность: 24 часа
Минимум: 0,001 BTC
Партнерская: 5%
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Принимает биткойн

February 1 @ 09:33 AM
5d64e9e2bb349e2e6f3e915e966a9dfc886aab8062cdefaecb f935d27d6be18f
3GAUab5oXDizFw6auXhstqZhMq4HZarroc
0.2059169 BTC

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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
__________________
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Bananafund. Успей купить кусок компании. Мой кусок 15BTC
Меняю PM , WMZ , AdvCash
Оплаченная реклама: свободно
polaks вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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