Bitcapital - bitcapital.eu

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 1 февраля
Гугл
Цитата:
|
Деньги не цель жизни, но способ достижения ваших целей в жизни. Счастлив тот, кто научился генерировать доход, достаточный, чтобы реализовать свои истинные намерения в самое короткое время. Это здорово, когда есть время не только зарабатывать деньги, но тратить его на благо себе, своих близких, и тех, кто не в состоянии обеспечить их финансовую свободу.
Инвестиции самый надежный способ приумножить свои сбережения. Мы приглашаем вас присоединиться к сообществу успешных людей, для которых регулярный высокий доход нормальная вещь.
Если вы присоединиться к BitCapital, созданный профессионалами высокого класса в области инвестиций высокодоходные, деньги будут работать на вас, не требуя, чтобы работать на него.
Планы
2% КАЖДЫЙ ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 100 ЧАСОВ
Продолжительность: 100 часов
Минимум: 0.01 BTC
Партнерская: 15%
Выплаты: Каждый час
4% КАЖДЫЙ ЧАС В ТЕЧЕНИЕ 30 ЧАСОВ
Продолжительность: 30 часов
Минимум: 0.01 BTC
Партнерская: 10%
Выплаты: Каждый час
110% ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ
Продолжительность: 24 часа
Минимум: 0,001 BTC
Партнерская: 5%
Выплаты: Через 24 часа
Принимает биткойн
February 1 @ 09:33 AM
5d64e9e2bb349e2e6f3e915e966a9dfc886aab8062cdefaecb f935d27d6be18f
3GAUab5oXDizFw6auXhstqZhMq4HZarroc
0.2059169 BTC
Посмотреть
Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.