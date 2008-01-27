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Ловушки мозга, в которые попадают все трейдеры

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Раздел посвящен психологическим аспектам работы на биржевых рынках, в том числе на рынке ФОРЕКС. Советы, тренинги, упражнения по наработке важнейших для трейдера навыков, среди которых психологическая подготовка, моральная выдержка, умение управлять собой.
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#1
трейдер
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Имя: Юрий
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Ловушки мозга, в которые попадают все трейдеры
Вся суть активного трейдинга или инвестирования — в принятии правильных решений, а принятие решений часто омрачается эмоциями. Умение распознавать и контролировать негативные эмоции — важная часть умственной подготовки. Появление поведенческой экономики помогло инвесторам наконец понять, к каким когнитивным искажениям все мы склонны — не потому, что мы трейдеры, а потому, что мы люди.

Ученые решили взять эмоции трейдеров под контроль
Вот некоторые из наиболее распространенных когнитивных искажений, с которыми приходится бороться каждому инвестору:
Эффект владения — склонность приписывать акциям завышенную ценность только потому, что вы ими владеете.
Эффект привязки — склонность считать цену акций завышенной или заниженной исходя из того, сколько стоили акции этой компании раньше.
Склонность к подтверждению своей точки зрения — неосознанный выбор только той информации, которая подтверждает ваши существующие убеждения и мнения.
Стайное поведение — склонность следовать за толпой, потому что «большинство не может ошибаться».
Предвзятость к результату — склонность оценивать сделку или вложение исходя из того, к каким результатам аналогичные действия приводили в прошлом, а не из того, насколько это уместно в текущих обстоятельствах.
Эффект рамки — склонность делать различные выводы из одной и той же информации, в зависимости от того, как ​​эта информация представлена.

Эти когнитивные искажения хорошо известны науке. Психологи изучают их уже более полувека, и если спросить нескольких активных менеджеров о когнитивных искажениях в инвестировании, большинство из них, скорее всего, смогут назвать вам хотя бы несколько.
Но самое интересное то, что многие опытные инвесторы, которые отлично знают о когнитивных искажениях, почти не пытаются уменьшить их влияние. Они не пытаются улучшить свою психическую подготовку. Некоторые профессиональные инвесторы обращаются к помощи персональных психологов, но большинство не делают вообще ничего, и в результате снова и снова наступают на те же грабли.

Когда у инвестора открыта позиция в акциях какой-то компании, он склонен оценивать эти акции более высоко, чем если бы сам ими не владел. Склонность к подтверждению своей точки зрения усиливает этот эффект за счет положительной обратной связи. Чем больше мы слышим и читаем о достоинствах наших вложений, тем легче нам оправдывать высокую оценку, которую мы им даем, и тем меньше вероятность, что мы отчетливо представляем себе реальные перспективы.

Людям, которые всерьез намерены повысить результативность трейдинга, нужно обращать внимание на то, как и почему они принимают решения. Им приходится постоянно проверять, не попали ли они в ловушку когнитивных искажений. Как же они это делают?
Один из способов устранить когнитивные искажения в приведенном выше примере — взять за правило закрывать позицию всякий раз, как вы заметите, что начали обращать больше внимания на новости и данные, подтверждающие, что это выгодное вложение, чем на противоположную информацию, вне зависимости от того, растут или падают эти акции в цене. Закрытие позиции моментально освободит вас. Это полностью устранит когнитивные искажения и позволит мыслить намного яснее. На следующий день, проанализировав все фундаментальные и технические показатели, вы сможете открыть ее снова. Если вы решили этого не делать, значит, раньше на вас влияли эффект владения и склонность к подтверждению своей точки зрения. Это лишь один из методов, которые активные инвесторы и трейдеры могут использовать, чтобы принимать взвешенные, непредвзятые решения.
Для новых трейдеров жизненно важно познакомиться с наиболее распространенными когнитивными искажениями. Трудно понять, что не так, если вы не знаете, в какую сторону смотреть.

Распознать конгнитивное искажение недостаточно: единственный способ избежать их вредного воздействия — предпринять конкретные шаги по их устранению. Серьезному трейдеру стоит также научиться использовать техники визуализации, целеполагания и релаксации.
Для успешного трейдинга мало провести надлежащий анализ рынков — нужно хорошо понимать самого себя и знать свои слабости.

Источник - insider.pro
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