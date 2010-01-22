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Заемщикам оставят половину дохода



Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% зарплаты должника.



Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам.​​​​​​​ Физическим лицам могут определить предельный уровень долговой нагрузки, который не будет превышать половину их дохода.



Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала «Известиям», что первый консультативный доклад на эту тему может быть опубликован в первом полугодии.



Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).



Банк России уже создал специальную рабочую группу по проработке этого вопроса, рассказала «Известиям» Ксения Юдаева.



— Рабочая группа по DTI создана, ею руководит Алексей Симановский (советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования. — «Известия»). Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессинальным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад, — пояснила Ксения Юдаева.



Детали обсуждения в Центробанке не раскрывают.



В Минэкономразвития заявили, что пока эти вопросы прорабатываются, координирует эту работу Минфин, представители которого не ответили на вопросы «Известий».



Мнения участников рынка об уровне предельной долговой нагрузки в целом сходятся, но детали механизма требуют проработки, уверены они. Президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода. Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ.



— DTI — это более эффективный способ регламентации рынка потребительского кредитования, чем просто ограничение по выдаче займов, — уверен Гарегин Тосунян. — Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. Мы предлагаем, чтобы оптимальный показатель был в районе 30%, но не больше 50%.



В идеале DTI должен быть на уровне 30–35%, но не должен превышать 50%, соглашается с главой АРБ директор юридического департамента Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Виктория Белых. В то же время, указывает она, для запуска нового индикатора недостаточно одной лишь информации о наличии у человека кредитов.



— Чтобы норма не носила запретительный характер для потребительского кредитования, банкам и МФО должен быть доступен инструмент объективной оценки уровня закредитованности заемщика, который будет демонстрировать, насколько он способен исполнять свои обязательства, — отметила представитель ОКБ.



По данным бюро, объем «плохих» долгов с так называемой безнадежной просрочкой (платежи по которой не поступают более 90 дней) в прошлом году вырос на 13% — до 1,26 трлн рублей. При этом на одного заемщика по итогам приходилось 1,7 действующего кредита, указали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



Идея о DTI имеет и ряд спорных моментов, считают эксперты. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. рублей, то есть практически недостаточная для существования сумма, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом для заемщика с доходом в 60 тыс. рублей аналогичный показатель долговой нагрузки достаточно комфортен, так как у него после выплаты кредитов остается 42 тыс. рублей.



Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.



— Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой, — пояснил один из участников рабочей группы при ЦБ.



Способ получения кредитором сведений о доходах клиента должен быть быстрым и необременительным, отметил Алексей Волков. По его мнению, реализация инициативы по введению DTI возможна только в том случае, если банки и МФО смогут получить автоматизированный доступ к государственным базам данных, содержащих информацию о доходах граждан. К ним относятся базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР).



источник Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам.​​​​​​​ Физическим лицам могут определить предельный уровень долговой нагрузки, который не будет превышать половину их дохода.Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала «Известиям», что первый консультативный доклад на эту тему может быть опубликован в первом полугодии.Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).Банк России уже создал специальную рабочую группу по проработке этого вопроса, рассказала «Известиям» Ксения Юдаева.— Рабочая группа по DTI создана, ею руководит Алексей Симановский (советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования. — «Известия»). Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессинальным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад, — пояснила Ксения Юдаева.Детали обсуждения в Центробанке не раскрывают.В Минэкономразвития заявили, что пока эти вопросы прорабатываются, координирует эту работу Минфин, представители которого не ответили на вопросы «Известий».Мнения участников рынка об уровне предельной долговой нагрузки в целом сходятся, но детали механизма требуют проработки, уверены они. Президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода. Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ.— DTI — это более эффективный способ регламентации рынка потребительского кредитования, чем просто ограничение по выдаче займов, — уверен Гарегин Тосунян. — Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. Мы предлагаем, чтобы оптимальный показатель был в районе 30%, но не больше 50%.В идеале DTI должен быть на уровне 30–35%, но не должен превышать 50%, соглашается с главой АРБ директор юридического департамента Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Виктория Белых. В то же время, указывает она, для запуска нового индикатора недостаточно одной лишь информации о наличии у человека кредитов.— Чтобы норма не носила запретительный характер для потребительского кредитования, банкам и МФО должен быть доступен инструмент объективной оценки уровня закредитованности заемщика, который будет демонстрировать, насколько он способен исполнять свои обязательства, — отметила представитель ОКБ.По данным бюро, объем «плохих» долгов с так называемой безнадежной просрочкой (платежи по которой не поступают более 90 дней) в прошлом году вырос на 13% — до 1,26 трлн рублей. При этом на одного заемщика по итогам приходилось 1,7 действующего кредита, указали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).Идея о DTI имеет и ряд спорных моментов, считают эксперты. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. рублей, то есть практически недостаточная для существования сумма, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом для заемщика с доходом в 60 тыс. рублей аналогичный показатель долговой нагрузки достаточно комфортен, так как у него после выплаты кредитов остается 42 тыс. рублей.Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.— Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой, — пояснил один из участников рабочей группы при ЦБ.Способ получения кредитором сведений о доходах клиента должен быть быстрым и необременительным, отметил Алексей Волков. По его мнению, реализация инициативы по введению DTI возможна только в том случае, если банки и МФО смогут получить автоматизированный доступ к государственным базам данных, содержащих информацию о доходах граждан. К ним относятся базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР).

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