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Помощь начинающему
Всем привет! Не так давно, я решил посвятить большую часть своего времени, на то чтобы научиться реально делать деньги из интернета. После нескольких попыток наткнулся на реально работающий способ. Зарабатывать на партнерках хайпов. Вроде бы ничего сложного, нашел новый хайп, создал темку - профит. Пошел набивать посты на форуме, нашел новый хайп, которого еще на тот момент небыло на форуме - millten.net, пошел сразу на форум, первое что мне помешало это необходимость набить 100 постов, хотя раньше форум просил 30, я залез в правила раздела и нашел очень неприятное для новичка правило, а именно обязательный вклад в размере 50$.
Денег таких у меня нет, а значит нужно заработать.
Возникает несколько вопросов:
1. Возможно ли наладить сотрудничество с теми кто размещает темы на форуме? К примеру, возможно ли что я буду искать новые хайпы, давать свою реф ссылку и буду получать какой-никакой, но доход с рефки 2-3 уровня?
2. Насколько сложно будет заработать 50$ этим способом?
3. Велик ли шанс прогореть на первом топикстарте?
4. Есть ли другие способы заработать на первый топикстарт?