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Перспективы алготрейдинга на форексе
Алготрединг - это трейдинг с использованием механических торговых систем (МТС).
Торговые системы есть автоматические и полуавтоматические, значительно отличаются они и по своим параметрам и задачам. Когда-нибудь напишу обширную статью на эту тему. Пока что вкрадце.
1. Есть ночные совы (ловцы пипсов), которые очень хорошо "колбасят" на спящем азиатском рынке.
2. Советники, собранные из нескольких индикаторов.
3. Статистические совы, которые на основе исторических данных по валюте пытаются спрогнозировать ее движения в тот или иной временной отрезок.
4. "Мартышки", которых так любят новички.
5. Советники, торгующие волатильностью.
6. Фронт-раннинг (высокочастотный трейдинг).
7. Арбитражные советники.
8. Квантовые системы.
и многие другие подвиды алготрейдинга.
Первые роботы-советники появились в США в 2012 году, а к 2020 году, по оценке исследовательской компании BI Intelligence, до 18% от всех денежных средств, находящихся в доверительном управлении, перейдут под контроль «роботов».
Активы под управлением портфельных советников выросли с 2 миллиардов долларов в 2012 г. до 50 миллиардов в 2016 г., составив конкуренцию традиционным финансовым продуктам: вклады, доверительное управление, структурные продукты.
У мировых лидеров алготрейдинга, таких как Citadel, Renessaince Technology или Virtu, в работе используется более 100 различных торговых правил (семейств) на 1000-3000 финансовых инструментах, что приводит к ежедневной прибыльности. Например, у некоторых фирм нет ни одного убыточного дня в течение довольно длительных периодов.
А вы используете какие-либо АТС в своей торговле, облегчают ли они вашу торговлю и приносит ли это ожидаемую прибыль?
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