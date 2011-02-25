Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,021 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пенсионный возраст всё-таки поднимут.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,240
Благодарностей: 17,158
КП: 0.274

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Пенсионный возраст всё-таки поднимут.
Газета Известия, со ссылкой на источник, близкий к Правительству, сообщила, что решение об увеличении пенсионного возраста уже концептуально принято.
С 01 января 2017 года подняли пенсионный возраст для госслужащих, это, так сказать, первая ласточка.
Остальным гражданам официально объявят о повышении в 2018 году, когда будет сформировано новое Правительство после выборов.
Граница пенсионного возраста находится в стадии обсуждения. Примут ли единый возраст в 63 года, или разобьют его на 65 для мужчин и 63 для женщин, пока неизвестно.
Ещё в апреле прошлого года Минфин предлагал увеличить пенсионный возраст одновременно с реформой пенсионной системы.
Сейчас решение обоих вопросов уже назрело. За последние 20 лет средняя продолжительность жизни выросла на 7 лет у мужчин и на 5 лет у женщин.
Да и пенсионная система даёт сбои, накопительная пенсия, фактически, отменена, а альтернативы её пока нет.
Поэтому вместе с глобальной реформой пенсионной системы преподнесут и повышение пенсионного возраста, приурочив к обнародованию основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Который, собственно уже несколько лет продвигает идею повышения пенсионного возраста.
Специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Защита всех вкладов инвестораRoyal Fund | Совсем скоро"Марафон 3.0" HyipManager
Bestinvestor.ru-Поможет получать прибыль! I Только у Ларисы стабильные проекты, присоединяйтесь Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день.Платит с февраля!
putoran вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чиновникам России повысили пенсионный возраст Mulia Новости в мире финансов и инвестиций 114 29.01.2017 02:59
Розенко рассказал, поднимут ли украинцам пенсионный возраст в ближайшие 10 лет moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 06.11.2016 18:34
В Белоруссии повысили пенсионный возраст на 3 года Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 6 11.04.2016 18:55
МВФ посоветовал РФ повысить пенсионный возраст moskva Новости в мире финансов и инвестиций 11 05.08.2015 19:42
Пенсионный возраст в Украине поднимут до 65 лет Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 2 12.12.2014 11:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Лента новостей
От lightsentinel в разделе «Блогосфера»
Аватар sanek_777
Ищу фильмы связанные со ставками на спорт
От sanek_777 в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Добыча сланцевого газа - приговор или надежда Украины?
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар 1nvestbet
Следим за проектом до открытия
От 1nvestbet в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Россияне больше покупают на иностранных сайтах
От Мария Лимова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Владелицу кафе оштрафовали на 3 млн рублей после инцидента с Водяновой
От tigr в разделе «Политика и экономика»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube