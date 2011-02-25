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Пенсионный возраст всё-таки поднимут.
Газета Известия, со ссылкой на источник, близкий к Правительству, сообщила, что решение об увеличении пенсионного возраста уже концептуально принято.
С 01 января 2017 года подняли пенсионный возраст для госслужащих, это, так сказать, первая ласточка.
Остальным гражданам официально объявят о повышении в 2018 году, когда будет сформировано новое Правительство после выборов.
Граница пенсионного возраста находится в стадии обсуждения. Примут ли единый возраст в 63 года, или разобьют его на 65 для мужчин и 63 для женщин, пока неизвестно.
Ещё в апреле прошлого года Минфин предлагал увеличить пенсионный возраст одновременно с реформой пенсионной системы.
Сейчас решение обоих вопросов уже назрело. За последние 20 лет средняя продолжительность жизни выросла на 7 лет у мужчин и на 5 лет у женщин.
Да и пенсионная система даёт сбои, накопительная пенсия, фактически, отменена, а альтернативы её пока нет.
Поэтому вместе с глобальной реформой пенсионной системы преподнесут и повышение пенсионного возраста, приурочив к обнародованию основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Который, собственно уже несколько лет продвигает идею повышения пенсионного возраста.
Специально для MMGP.ru