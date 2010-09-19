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Платформа гарантированной быстрой продажи недвижимости Knock привлекла $32,5 млн

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Платформа гарантированной быстрой продажи недвижимости Knock привлекла $32,5 млн


Платформа для гарантированной быстрой онлайн-продажи недвижимости Knock, которая базируется в Атланте штат Джорджия, сегодня привлекла $32,5 млн. в первом инвестиционном раунде.

Текущий раунд финансирования был возглавлен венчурной компанией RRE Ventures. Кроме того, в данном инвестиционном раунде участвовали венчурные фонды Redpoint, Greycroft, Correlation Ventures, Great Oaks Venture Capital и FJ Labs.

Компания Knock из Атланты планирует использовать полученные средства для более быстрого развития собственной платформы и для своего дальнейшего расширения на национальном уровне (уже в самые ближайшие месяцы).



Под руководством Шона Блэка, Джейми Гленна и Карана Сакхуджа компания Knock разработала уникальную платформу для онлайн-продажи недвижимости, которая сочетает в себе инновационные технологии, огромный местный опыт на рынке, конкурентную цену и гарантию продажи дома на протяжении шести недель.

Кроме того, платформа Knock обеспечивает всех домовладельцев дополнительными гарантиями справедливого ценообразования с помощью своего специального предложения. Если компания покупает дом и затем продает его по более высокой стоимости на протяжении первых 45 дней, тогда она возвращает 90% от этой разницы обратно бывшему владельцу недвижимости. Кроме того, платформа предоставляет сертификацию домов и расширенную гарантию на всю недвижимость.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/01/knock...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/589131e29d55a
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