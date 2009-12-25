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Австралийский банк построил блокчейн-платформу для торговли государственными облигаци

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Австралийский банк построил блокчейн-платформу для торговли государственными облигаци

Банк Австралийского Содружества ( CBA) построил блокчейн-систему для рынка облигаций, которую протестировало Казначейство штата Квинсленд для торговли правительственными облигациями.

Новая технология, которая еще ожидает одобрения регуляторов перед тем, как ее можно будет начать использовать на постоянной основе, устраняет риски при заключении сделок, поскольку передача ценной бумаги происходит одновременно с оплатой. В CBA инструмент назвали «виртуальными криптооблигациями» .

Софи Гилдер, глава блокчейн направления банка CBA, говорит, что рынок правительственных облигаций это «очень непрозрачный рынок, в нем есть большое количество посредников, через которых облигация попадает на рынок. Большинство шагов остаются скрытыми от рынка. Мы хотим воссоздать этот рынок в цифровой форме. Проведенный нами эксперимент доказал полезность и эффективность технологии.»

Команда разработчиков CBA создала этот финансовый инструмент, используя технологию смарт-контрактов для передачи прав собственности (которые автоматически обновляется, если облигация продана на вторичном рынке) и автоматической выплаты купонных платежей, что избавляет от необходимости обрабатывать платежи вручную.
Технология делает возможной более прозрачную процедуру выпуска облигаций, говорят представители CBA, поскольку блокчейн CBA позволяет инвесторам напрямую делать ставки непосредственно в блокчейне, минуя посредников. Эмитент облигаций при этом видит ставки инвесторов в реальном времени и может отсортировать их по цене и объему. Ценная бумага и платёж передаются одновремено или не переводятся вообще – ценная бумага не может переместиться без оплаты.

«Это огромное преимущество, так как можно забыть о риске – всё делается мгновенно и в цифровом виде, сразу обеими сторонами сделки или ни одной», говорит Георг Конфос, исполнительный директор CBA по бизнесу и корпоративным финансам.

Источник: Australian Fintech
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Метки
австралия, банк, облигации, технологии, ценные бумаги
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