Российский стартап в сфере очистки нефти Alvega Technologies привлек €800 000

Финский венчурный фонд Innovestor инвестировал в российский проект Alvega Technologies. Суммарный объем инвестиций достиг 800 000 евро. О данном событии журналистам рассказали сотрудник Innovestor и руководитель ее российского отделения Вильгельм Линдхолм.
Кроме венчурной компании Innovestor в текущем инвестиционном раунде также участвовали венчурные капиталисты из Финляндии и Российской Федерации. Предоставленные инвесторам доли в проекте пока не предаются огласке.
Как утверждает соучредитель Alvega Technologies Олег Парпутс, стартап запустили в феврале прошлого года. Данный проект создал новейший метод алкилирования SALT, позволяющий преобразовывать сырую нефть в различные готовые продукты наподобие достаточно чистых видов бензина Euro 5/6 либо MSAT-2.
Привлеченные инвестиции проект потратит на создание экспериментально-производственной установки и на подготовительные мероприятия к дальнейшей коммерциализации своей разработки. Кроме того, Alvega Technologies планирует войти в список постоянных участников центра «Сколково».
”Мы заметили множество перспективных для инвестирования проектов на российском рынке, в особенности в промышленной индустрии и с большими возможностями для дальнейшего эффективного отраслевого использования. Российская Федерация является ключевым игроком на глобальных нефтяных и газовых рынках, и мы наблюдаем, что спрос на прогрессивные экономичные и экологически безвредные технологии в данных сферах повышается как на отечественном, так и на зарубежных рынках“, – отметил Вильгельм Линдхолм, генеральный директор российского отделения Innovestor.
Для финской венчурной компании, которая имеет представительства в Хельсинки, Москве, а также в Стокгольме, это уже не первоначальное вложение средств в проекты из России. Весной прошлого года Innovestor инвестировала в стартап Navigine, разработавший навигационные устройства для использования внутри помещений, при этом Innovestor тогда возглавила финансирование, общий объем которого составил 400 000 долларов.
По материалам rb.ru
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