Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,015 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российский стартап в сфере очистки нефти Alvega Technologies привлек €800 000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:39
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,369
Благодарностей: 772
КП: 0.189
Российский стартап в сфере очистки нефти Alvega Technologies привлек €800 000


Финский венчурный фонд Innovestor инвестировал в российский проект Alvega Technologies. Суммарный объем инвестиций достиг 800 000 евро. О данном событии журналистам рассказали сотрудник Innovestor и руководитель ее российского отделения Вильгельм Линдхолм.

Кроме венчурной компании Innovestor в текущем инвестиционном раунде также участвовали венчурные капиталисты из Финляндии и Российской Федерации. Предоставленные инвесторам доли в проекте пока не предаются огласке.

Как утверждает соучредитель Alvega Technologies Олег Парпутс, стартап запустили в феврале прошлого года. Данный проект создал новейший метод алкилирования SALT, позволяющий преобразовывать сырую нефть в различные готовые продукты наподобие достаточно чистых видов бензина Euro 5/6 либо MSAT-2.


Привлеченные инвестиции проект потратит на создание экспериментально-производственной установки и на подготовительные мероприятия к дальнейшей коммерциализации своей разработки. Кроме того, Alvega Technologies планирует войти в список постоянных участников центра «Сколково».

”Мы заметили множество перспективных для инвестирования проектов на российском рынке, в особенности в промышленной индустрии и с большими возможностями для дальнейшего эффективного отраслевого использования. Российская Федерация является ключевым игроком на глобальных нефтяных и газовых рынках, и мы наблюдаем, что спрос на прогрессивные экономичные и экологически безвредные технологии в данных сферах повышается как на отечественном, так и на зарубежных рынках“, – отметил Вильгельм Линдхолм, генеральный директор российского отделения Innovestor.

Для финской венчурной компании, которая имеет представительства в Хельсинки, Москве, а также в Стокгольме, это уже не первоначальное вложение средств в проекты из России. Весной прошлого года Innovestor инвестировала в стартап Navigine, разработавший навигационные устройства для использования внутри помещений, при этом Innovestor тогда возглавила финансирование, общий объем которого составил 400 000 долларов.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/58911e806387f
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап в сфере резервирования ресторанов Resy привлек $13 миллионов inik1080 Горячие новости 0 19.01.2017 23:46
Стартап VisIC Technologies Ltd. привлек инвестиции в размере $ 11,6 млн. Denver10 Горячие новости 0 17.01.2017 11:17
Стартап Vincross, который работает в сфере робототехники, привлек $6 млн kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.11.2016 21:42
Российский сервис в сфере недвижимости Xela Group привлек 7 млн рублей Denver10 Недвижимость 0 21.09.2016 00:59
Российский стартап в сфере безопасности Wallarm прошёл в Y Combinator и привлёк $120 clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.08.2016 22:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Shazam впервые за 17 лет начал получать прибыль
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет SlonikSTP: 9500028 (FxOpen)
От slvitalik в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Prime FMS - primefms.com
От Harvey Dent в разделе «Черный список брокеров»
Аватар ~XG~
Дельтакредит - deltacredit.ru
От ~XG~ в разделе «Банки России»
Аватара нет
HYIPs стали более долговечны? Изменение правил о присвоении статусов Gold и т.д.
От karal в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube