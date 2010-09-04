Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,015 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Kinestral для смарт-тонировки стекла привлекла $65 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:25
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,748
Благодарностей: 2,149
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Kinestral для смарт-тонировки стекла привлекла $65 млн инвестиций



Американская компания Kinestral Technologies из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком смарт-тонировки стекла и для этих целей привлекла $65 млн. инвестиций в серии C.

Инвесторами стали венчурные компании 5AM, Alexandria Investments, VERSANT, AGC Asahi Glass, Hermes-Epitek, Capricorn Investment Group и Mitsubishi UFJ Capital. Жан-Франсуа Хэрис, старший исполнительный директор, президент AGC и Glass Company, присоединится к совету директоров Kinestral.

Компания намерена использовать привлеченные средства для запуска Halio в Северной Америке в конце этого года и для развития на международном рынке в 2018 году.



СБ Ча является генеральным директором компании Kinestral Technologies, которая разработала технологию превращения стекла в архитектурные элементы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы компании привели к глобальному портфелю патентов в области производства, обработки устройств и смарт-систем управления окнами.




Флагманским продуктом компании является Halio. Это смарт-тонировка стекла, которая обеспечивает тень и защиту от бликов солнца в считанные секунды. Halio выглядит точно так же, как обычное стекло, но это автоматические оттенки по команде. С помощью этой технологии можно оставаться больше с внешним миром, впуская нужное количество света и сохраняя при этом тепло и яркость света. Умные стекла Halio настроят освещение под любое желание. Можно осуществить в автоматической или ручном режиме под настроение, погоду или затемнить, чтобы с улицы не было видно.




Halio не обычное стекло. Это магия. Это будущее. Сейчас Halio доступен на некоторых рынках.
Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
горячие новости, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
RML AgTech для смарт приложения в сельском хозяйстве привлекла $4 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 26.01.2017 21:16
Eight для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 25.01.2017 04:20
Fig для игровой платформы привлекла $7.84 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 20.01.2017 23:19
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 13:36
Смарт-бутылка для вина привлекла $6 млн инвестиций kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 5 29.03.2016 19:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет LAU.Mag77 340258 (Alpari)
От Dmutruk в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Ищу инвестора в проект по производству телеком. оборудования
От mainsw в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Rentier
Нефть или альтернативные источники?
От Rentier в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Eternal-Profit - eternal-profit.ru
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anton-writer
Агентства Fitch и S&P понизили рейтинг Киева до дефолтного уровня
От Anton-writer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jook
reactor-fund - reactor-fund.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube