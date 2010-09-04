Kinestral для смарт-тонировки стекла привлекла $65 млн инвестиций

Американская компания Kinestral Technologies из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком смарт-тонировки стекла и для этих целей привлекла $65 млн. инвестиций в серии C.
Инвесторами стали венчурные компании 5AM, Alexandria Investments, VERSANT, AGC Asahi Glass, Hermes-Epitek, Capricorn Investment Group и Mitsubishi UFJ Capital. Жан-Франсуа Хэрис, старший исполнительный директор, президент AGC и Glass Company, присоединится к совету директоров Kinestral.
Компания намерена использовать привлеченные средства для запуска Halio в Северной Америке в конце этого года и для развития на международном рынке в 2018 году.
СБ Ча является генеральным директором компании Kinestral Technologies, которая разработала технологию превращения стекла в архитектурные элементы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы компании привели к глобальному портфелю патентов в области производства, обработки устройств и смарт-систем управления окнами.
Флагманским продуктом компании является Halio. Это смарт-тонировка стекла, которая обеспечивает тень и защиту от бликов солнца в считанные секунды. Halio выглядит точно так же, как обычное стекло, но это автоматические оттенки по команде. С помощью этой технологии можно оставаться больше с внешним миром, впуская нужное количество света и сохраняя при этом тепло и яркость света. Умные стекла Halio настроят освещение под любое желание. Можно осуществить в автоматической или ручном режиме под настроение, погоду или затемнить, чтобы с улицы не было видно.
Halio не обычное стекло. Это магия. Это будущее. Сейчас Halio доступен на некоторых рынках.
Перевод специально для mmgp.ru