Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Profmast - hprofmast.info

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 258
Благодарностей: 49
КП: 0.000
Profmast - hprofmast.info
Я не админ/владелец проекта, "Profmast" добавлен на мониторинг

Старт: 27.01.17



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Описание:
Цитата:
Наша команда представляет технический и аналитический подход к спортивным ставкам, который можно было бы сравнить с торговлей на валютной или фондовой бирже. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, чтобы помочь нам в создании медиаторов, которые максимизируют наши выигрыши при минимизации потерь. Мы используем системы управления денежными средствами, хеджирование, которые застрахованы против любых потенциальных убытков, которые могут возникнуть, и наши гарантии, что мы зарабатываем последовательную прибыль на долгосрочной основе. Начни зарабатывать прямо сейчас. Регистрация бесплатная и занимает менее минуты.
Инвестиционные планы:

1)180% на 5 дней ; Выплаты по 16% в день
2)188% на 4 дня ; Выплаты по 22% в день
3)184% на 3 дня ; Выплаты по 28% в день
4)170% на 2 дня ; Выплаты по 35%в день



Платёжные системы:
-Payeer
-Visa Qiwi Wallet
-PerfectMoney
-AdvCash

Мин/макс депозит: 100/30.000 руб

Реферальный бонус: 10%

Выплаты: ручные

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

__________________
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Мониторинг на все случаи жизни+инвест форум
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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