Profmast - hprofmast.info

Я не админ/владелец проекта, "Profmast" добавлен на мониторинг
Старт: 27.01.17
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Описание:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Наша команда представляет технический и аналитический подход к спортивным ставкам, который можно было бы сравнить с торговлей на валютной или фондовой бирже. Мы используем систему мощных алгоритмов и специально разработанное программное обеспечение, чтобы помочь нам в создании медиаторов, которые максимизируют наши выигрыши при минимизации потерь. Мы используем системы управления денежными средствами, хеджирование, которые застрахованы против любых потенциальных убытков, которые могут возникнуть, и наши гарантии, что мы зарабатываем последовательную прибыль на долгосрочной основе. Начни зарабатывать прямо сейчас. Регистрация бесплатная и занимает менее минуты.
1)180% на 5 дней ; Выплаты по 16% в день
2)188% на 4 дня ; Выплаты по 22% в день
3)184% на 3 дня ; Выплаты по 28% в день
4)170% на 2 дня ; Выплаты по 35%в день
Платёжные системы:
-Payeer
-Visa Qiwi Wallet
-PerfectMoney
-AdvCash
Мин/макс депозит:
100/30.000 руб
Реферальный бонус:
10%
Выплаты:
ручные
Тех. часть:
SSL, DDoS
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Наш депозит: