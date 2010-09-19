Стартап Qvivr привлек $5 млн для своего инновационного смарт-кошелька

Стартап мобильных платежей Qvivr сегодня объявил о получении венчурных инвестиций в размере 5 миллионов долларов.
Основанный в 2013 году в городе Санта-Клара (штат Калифорния) стартап Qvivr на протяжении последних двух лет активно развивает свой продукт Swyp. Данный продукт позволяет подключать различные карты и представляет собой «умный кошелек», объединяющий в себе любые кредитные и дебетовые карты, а также всевозможные карты лояльности.
Затем пользователи могут выбрать любую карту, которую они хотят использовать, и с помощью Swyp подключить ее к мобильному приложению Qvivr, чтобы настраивать и контролировать каждую свою транзакцию. Десятки тысяч людей уже оформили предварительный заказ продукта Swyp, рассказал изданию VentureBeat основатель и главный исполнительный директор Qvivr Ашутош Дходапкар.
Среди главных конкурентов этого стартапа присутствуют такие гиганты, как Android Pay и Apple Pay, а также и более мелкие игроки, наподобие проекта Plastc.
Первоначально продукцию Swyp было запланировано доставить клиентам в 2016 году, однако из-за некоторых логистических проблем ее отправку перенесли на текущий год. "Завод-изготовитель не сумел своевременно нарастить свои производственные мощности, поэтому мы приняли трудное решение о переходе к другому производителю, чтобы доставить продукт заказчикам в 2017 году", – сообщил Дходапкар. Клиенты компании оплачивают $79 и стоимость доставки.
Кроме того, стартап Qvivr активно работает и над вторым своим продуктом, специально разработанным для миллениалов. "Новый продукт представляет собой потребительскую платежную карту, на которую за каждый совершенный платеж начисляется специальный социальный бонус", – рассказал Дходапкар. Представители стартапа сообщат более подробную информацию о данной новинке немного позже в этом году.
Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Khosla Ventures, с участием других инвесторов, включая многонациональный банк из Азии, пожелавший остаться неназванным. Новое финансирование будет использовано для дальнейшего увеличения продаж, ускорения разработки различных продуктов и выхода Qvivr на другие рынки. На сегодняшний день в команде стартапа работает 15 сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://venturebeat.com/2017/01/31/mo...osla-ventures/
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