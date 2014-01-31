Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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win-gs - win-gs.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:36
#1
Любитель
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Киев
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 161
Благодарностей: 18
КП: 0.000
win-gs - win-gs.pro

Старт: 27 января 2017 года

О компании:

Цитата:
Одним из видов рискованного, но высокодоходного инвестирования является покупка акций новых компаний, которые после регистрации на бирже невероятно взлетают в цене.

WinGS — посредник между перспективным проектом и инвестором.

Самостоятельный поиск стартапа достаточно рискован для инвестора. Необходимо безошибочно оценить риски вложений, шансы на прибыль. Поиск инвестора еще более сомнителен и длителен. Нужен продуманный проект со всеми решениями его воплощения и вариантами развития сценария.

WinGS объединяет усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а предпринимателю — средства на воплощение заветной идеи.

Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача состоит в преодолении трудностей на пути развития бизнеса. При грамотном подходе действительно стоящие идеи не оставят молодую компанию без средств на развитие.
Инвестору:
Доход от 1% до 4% в день
Процент по депозиту повышается на 0,5% ежедневно. Первые сутки вклада приносят 1% дохода, вторые 1,5% и так далее до 4% ежедневного дохода
Начисление процентов по рабочим дням
Заявки на вывод средств обрабатываются в автоматическом режиме и деньги сразу поступают на Ваш кошелек.
Максимальная задержка выплат по техническим причинам может составлять до 24 часов.
Минимальная сумма депозита - 10$, максимальный депозит - 10 000$
Депозит бессрочный. Ваши инвестиции будут постоянно работать и приносить вам прибыль. Вывод депозита отсутствует.
Для вывода финансовых средств нет ограничений. Вы можете вывести любую часть денег, которая имеется у вас на балансе в личном кабинете.

Партнёру:
Пригласите друга и получите 12% от суммы его вклада.
Получите дополнительный доход со второй 2% и третьей линии 1%
В личном кабинете имеются все необходимые рекламные материалы.
Кроме того вы будете ежедневно получать дополнительное вознаграждение:
12% от ежедневных начислений каждого реферала 1 уровня
2% от ежедневных начислений каждого реферала 2 уровня
1% от ежедневных начислений каждого реферала 3 уровня
Если реферал для регистрации использовал переданную вами ссылку, то он уже не сможет сменить партнера.
У нас есть функция афторефбека до 100% на Вагу первую линию партнёров!

Для вашего удобства представлены несколько платежных систем:
-Bitcoin
-PerfectMoney
-Payeer
-AdvCash
-Яндекс Деньги
-Qiwi Wallet
-Visa и Mastercard

Дополнительно:
На сайте присутствует Online-Support на Eng и Rus языках 24 часа в сутки!
Skype Chat
Telegram Chat

Всем инвесторам, которые зарегистрируются по моей реферальной ссылке уже установлен 100% авторефбек (12% от вклада) на первый и все последующие депозиты.

Вклад:
31.01.17 11:50 Transfer Sent Payment: 41.00 USD to account U13526293 from U12799118. Batch: 162242467. Memo: Shopping Cart Payment.

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P.S. Админушка идёт хорошо на контакт!
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DenSSSet на форуме  
Старый Сегодня, 01:39
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,564
Благодарностей: 1,085
КП: 0.000
Re: win-gs - win-gs.pro
Очередная реинкарнация диза Бизнес ангелов
ronaldo7 на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 01:43
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 26
КП: 0.000
Re: win-gs - win-gs.pro
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Очередная реинкарнация диза Бизнес ангелов
и мильен языков и платежек для плавного развития + самоподписанный бесплатный сертификат!
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goldinvested на форуме  
Старый Сегодня, 01:46
#4
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 237
Благодарностей: 17
КП: 0.003
Re: win-gs - win-gs.pro
Копия business-angels-inc-ltd.com

дичь
В топку
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Последний раз редактировалось gmoneypro; Сегодня в 01:50.
gmoneypro на форуме  
Старый Сегодня, 01:57
#5
Любитель
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Киев
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.10.2016
Сообщений: 161
Благодарностей: 18
КП: 0.000
Автор темы Re: win-gs - win-gs.pro
Цитата:
Сообщение от goldinvested Посмотреть сообщение
и мильен языков и платежек для плавного развития + самоподписанный бесплатный сертификат!
Это же хорошо что платёжек много и я зыков китайцы на такие гребни бегут как грибы на воду! Сертификат всегда можно продлить и купить, сами бизнес ангелы сколько 62 или 67 дней проработали, точно не помню я заходил на 12 день, и даже если этот отработает со старта 40-50 дней уже хорошо!

Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Очередная реинкарнация диза Бизнес ангелов
Да совершенно верно и даже последняя копия дала выйти в норм плюс и то заходил с 4 дня работы проекта! Ну тут админушка только не русский, а то ещё говорит о том что хорошо...

Цитата:
Сообщение от gmoneypro Посмотреть сообщение
Копия business-angels-inc-ltd.com

дичь
В топку
Ну как-кому, последние версии отработали не хило, а тут плюсом админушка Англичанин ,просто видимо только начинает хайпить и решил попробовать отличный маркет уже брендированный шаб, люди хорошо во все версии шли его!
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DenSSSet на форуме  
Старый Сегодня, 02:13
#6
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,626
Благодарностей: 810
КП: 0.679
Re: win-gs - win-gs.pro
Цитата:
Сообщение от DenSSSet Посмотреть сообщение
а тут плюсом админушка Англичанин
А что ж кошель то у англичанина российский?
Миниатюры
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 02:16
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: win-gs - win-gs.pro
Интересные тарифы!
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ching777 на форуме  
Старый Сегодня, 02:29
#8
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 237
Благодарностей: 17
КП: 0.003
Re: win-gs - win-gs.pro
Цитата:
Сообщение от DenSSSet Посмотреть сообщение
админушка Англичанин
интересно... Почему он тогда полез на mmgp, а на mmg, tg, и т.д. тем нет?
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gmoneypro на форуме  
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