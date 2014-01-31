win-gs - win-gs.pro

Одним из видов рискованного, но высокодоходного инвестирования является покупка акций новых компаний, которые после регистрации на бирже невероятно взлетают в цене.
WinGS — посредник между перспективным проектом и инвестором.
Самостоятельный поиск стартапа достаточно рискован для инвестора. Необходимо безошибочно оценить риски вложений, шансы на прибыль. Поиск инвестора еще более сомнителен и длителен. Нужен продуманный проект со всеми решениями его воплощения и вариантами развития сценария.
WinGS объединяет усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а предпринимателю — средства на воплощение заветной идеи.
Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача состоит в преодолении трудностей на пути развития бизнеса. При грамотном подходе действительно стоящие идеи не оставят молодую компанию без средств на развитие.
Инвестору:
Доход от 1% до 4% в день
Процент по депозиту повышается на 0,5% ежедневно. Первые сутки вклада приносят 1% дохода, вторые 1,5% и так далее до 4% ежедневного дохода Начисление процентов по рабочим дням Заявки на вывод средств обрабатываются в автоматическом режиме и деньги сразу поступают на Ваш кошелек.
Максимальная задержка выплат по техническим причинам может составлять до 24 часов. Минимальная сумма депозита - 10$, максимальный депозит - 10 000$ Депозит бессрочный. Ваши инвестиции будут постоянно работать и приносить вам прибыль. Вывод депозита отсутствует. Для вывода финансовых средств нет ограничений. Вы можете вывести любую часть денег, которая имеется у вас на балансе в личном кабинете.
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-PerfectMoney
-Payeer
-AdvCash
-Яндекс Деньги
-Qiwi Wallet
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и мильен языков и платежек для плавного развития + самоподписанный бесплатный сертификат!
Это же хорошо что платёжек много и я зыков китайцы на такие гребни бегут как грибы на воду! Сертификат всегда можно продлить и купить, сами бизнес ангелы сколько 62 или 67 дней проработали, точно не помню я заходил на 12 день, и даже если этот отработает со старта 40-50 дней уже хорошо!
Цитата:
Сообщение от ronaldo7
Очередная реинкарнация диза Бизнес ангелов
Да совершенно верно и даже последняя копия дала выйти в норм плюс и то заходил с 4 дня работы проекта! Ну тут админушка только не русский, а то ещё говорит о том что хорошо...
Ну как-кому, последние версии отработали не хило, а тут плюсом админушка Англичанин ,просто видимо только начинает хайпить и решил попробовать отличный маркет уже брендированный шаб, люди хорошо во все версии шли его!