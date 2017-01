DenSSSet Любитель

win-gs - win-gs.pro

Старт: 27 января 2017 года



О компании:



Цитата: Одним из видов рискованного, но высокодоходного инвестирования является покупка акций новых компаний, которые после регистрации на бирже невероятно взлетают в цене.



WinGS — посредник между перспективным проектом и инвестором.



Самостоятельный поиск стартапа достаточно рискован для инвестора. Необходимо безошибочно оценить риски вложений, шансы на прибыль. Поиск инвестора еще более сомнителен и длителен. Нужен продуманный проект со всеми решениями его воплощения и вариантами развития сценария.



WinGS объединяет усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а предпринимателю — средства на воплощение заветной идеи.



Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача состоит в преодолении трудностей на пути развития бизнеса. При грамотном подходе действительно стоящие идеи не оставят молодую компанию без средств на развитие. Инвестору:

Доход от 1% до 4% в день

Процент по депозиту повышается на 0,5% ежедневно. Первые сутки вклада приносят 1% дохода, вторые 1,5% и так далее до 4% ежедневного дохода

Начисление процентов по рабочим дням

Заявки на вывод средств обрабатываются в автоматическом режиме и деньги сразу поступают на Ваш кошелек.

Максимальная задержка выплат по техническим причинам может составлять до 24 часов.

Минимальная сумма депозита - 10$ , максимальный депозит - 10 000$

Депозит бессрочный. Ваши инвестиции будут постоянно работать и приносить вам прибыль. Вывод депозита отсутствует.

Для вывода финансовых средств нет ограничений. Вы можете вывести любую часть денег, которая имеется у вас на балансе в личном кабинете.



Партнёру:

Пригласите друга и получите 12% от суммы его вклада.

Получите дополнительный доход со второй 2% и третьей линии 1%

В личном кабинете имеются все необходимые рекламные материалы.

Кроме того вы будете ежедневно получать дополнительное вознаграждение:

12% от ежедневных начислений каждого реферала 1 уровня

2% от ежедневных начислений каждого реферала 2 уровня

1% от ежедневных начислений каждого реферала 3 уровня

Если реферал для регистрации использовал переданную вами ссылку, то он уже не сможет сменить партнера.

У нас есть функция афторефбека до 100% на Вагу первую линию партнёров!



Для вашего удобства представлены несколько платежных систем:

- Bitcoin

- PerfectM oney

- Payeer

- AdvC ash

- Яндекс Деньги

- Qiwi Wallet

- Visa и Master card



Дополнительно:

На сайте присутствует Online-Support на Eng и Rus языках 24 часа в сутки!

Skype Chat

Telegram Chat



Всем инвесторам, которые зарегистрируются по моей реферальной ссылке уже установлен 100% авторефбек (12% от вклада) на первый и все последующие депозиты.



Вклад:

31.01.17 11:50 Transfer Sent Payment: 41.00 USD to account U13526293 from U12799118. Batch: 162242467. Memo: Shopping Cart Payment.



ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ



