Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,004 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАО "АКБ "Приморье"" | Собственные векселя | Банковский сектор

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение акций и эмитентов российского рынка
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:00
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,503
Благодарностей: 3,140

награды Волшебный горшочек 
ПАО "АКБ "Приморье"" | Собственные векселя | Банковский сектор


Полное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Приморье""

Отрасль: Банковский сектор

Операции с векселями:
– Выдача векселя
– Оплата векселя (после наступления срока оплаты, и до срока оплаты)
– Новация векселя (замена векселя выданного Банком, на векселя с меньшим номиналом после наступления срока платежа по векселю)
– Хранение векселя
– Подтверждение выпуска векселя.

В случаях, когда клиенту необходимо получить деньги до наступления срока платежа, Банк оказывает услугу по досрочному учету векселя.

В этом случае стоимость, по которой выкупается вексель, будет зависеть от ставки досрочного учета, устанавливаемой индивидуально для каждого случая досрочного учета. Уникальность данной услуги ПАО АКБ «Приморье» в том, что мы котируем выданные векселя каждый день, хотя это не является обязательством банка по вексельному законодательству.

Вид выпускаемых векселей: простой дисконтный

Сроки платежа:
– по предъявлении, но не ранее указанного срока;
– сроком на определенную дату.

Минимальный срок размещения векселя: 31 календарный день от даты составления векселя.

Минимальная вексельная сумма: 2 миллиона рублей, либо эквивалентная сумма в долларах США, евро.

Валюта: RUR
– 31 день – 7,50; (индикативная ставка по собственным векселям Банка (% годовых));
– 91 день – 8,10%;
– 181 день – 9,40%;
– 385 дней – 9,70%.

Валюта: USD
– 31 день – 0,75%;
– 91 день – 0,95%;
– 181 день – 1,45%;
– 385 дней – 1,95%.

Валюта: EUR
– 31 день – 0,55%;
– 91 день – 0,55%;
– 181 день – 1,05%;
– 385 дней – 1,55%.

Для лиц, приобретающих вексель с целью сбережения денежных средств, Банк выписывает собственные векселя на срок от 91 дня до одного года.

Перечень документов, необходимых для покупки векселя:
– Заявление на приобретение векселя;
– Паспорт.
Копии документов могут изготавливаться Банком самостоятельно (с удержанием комиссии согласно действующим Тарифам).

Перечень документов, необходимых для оплаты векселя:
– Вексель;
– Заявление на оплату векселя;
– Паспорт.

Доверенность не требуется, если предъявителем векселя является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом предъявитель векселя предоставляет карточку с образцами подписей и оттиска печати организации (векселедержателя), заверенную обслуживающим банком, паспорт.

Подробнее

Контакты:

+7 (423) 220-52-47, +7 (423) 220-88-00 (318)
Начальник отдела портфельных инвестиций
Копылов Дмитрий Андреевич

+7 (423) 222-87-52, +7 (423) 220-88-00 (288)
Заместитель начальника отдела портфельных инвестиций
Купцов Денис Сергеевич

Сайт эмитента: primbank.ru

Тема банка: Банк Приморье - primbank.ru

Адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!

Оплаченная реклама: PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
Klyck на форуме  
Ответить
Метки
банк приморье, собственные векселя, ценные бумаги
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАО "Крайинвестбанк" | Собственные векселя | Банковский сектор Klyck Российские эмитенты 0 12.01.2017 23:53
ПАО "Межтопэнергобанк" | Собственные векселя | Банковский сектор Klyck Российские эмитенты 1 10.01.2017 07:33
АО "ТЭМБР-Банк" | Собственные векселя | Банковский сектор Klyck Российские эмитенты 0 07.01.2017 21:48
АО "АКИБ "Почтобанк" | Собственные векселя | Банковский сектор Klyck Российские эмитенты 0 13.12.2016 22:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар jansen
Похоже, террористы ИГ в Сирии и «ополченцы новороссии» одеваются в одном военторге
От jansen в разделе «Политика и экономика»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт kuroles:2509 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Leodum
ПАММ-счет ProfitFinance:504540 (ForexTrend)
От Leodum в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
VIP-Investments - vip-investments.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
НБУ повысил курс доллара, а евро - понизил
От Alex356 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Alex356
Богатейшие люди мира владеют недвижимостью общей стоимостью $3 трлн
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube