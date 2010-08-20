ПАО "АКБ "Приморье"" | Собственные векселя | Банковский сектор

Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Приморье""
Отрасль:
Банковский сектор
Операции с векселями:
– Выдача векселя
– Оплата векселя (после наступления срока оплаты, и до срока оплаты)
– Новация векселя (замена векселя выданного Банком, на векселя с меньшим номиналом после наступления срока платежа по векселю)
– Хранение векселя
– Подтверждение выпуска векселя.
В случаях, когда клиенту необходимо получить деньги до наступления срока платежа, Банк оказывает услугу по досрочному учету векселя.
В этом случае стоимость, по которой выкупается вексель, будет зависеть от ставки досрочного учета, устанавливаемой индивидуально для каждого случая досрочного учета. Уникальность данной услуги ПАО АКБ «Приморье» в том, что мы котируем выданные векселя каждый день, хотя это не является обязательством банка по вексельному законодательству.
Вид выпускаемых векселей:
простой дисконтный
Сроки платежа:
– по предъявлении, но не ранее указанного срока;
– сроком на определенную дату.
Минимальный срок размещения векселя:
31 календарный день от даты составления векселя.
Минимальная вексельная сумма:
2 миллиона рублей, либо эквивалентная сумма в долларах США, евро.
Валюта:
RUR
– 31 день – 7,50; (индикативная ставка по собственным векселям Банка (% годовых));
– 91 день – 8,10%;
– 181 день – 9,40%;
– 385 дней – 9,70%.
Валюта:
USD
– 31 день – 0,75%;
– 91 день – 0,95%;
– 181 день – 1,45%;
– 385 дней – 1,95%.
Валюта:
EUR
– 31 день – 0,55%;
– 91 день – 0,55%;
– 181 день – 1,05%;
– 385 дней – 1,55%.
Для лиц, приобретающих вексель с целью сбережения денежных средств, Банк выписывает собственные векселя на срок от 91 дня до одного года.
Перечень документов, необходимых для покупки векселя:
– Заявление на приобретение векселя;
– Паспорт.
Копии документов могут изготавливаться Банком самостоятельно (с удержанием комиссии согласно действующим Тарифам).
Перечень документов, необходимых для оплаты векселя:
– Вексель;
– Заявление на оплату векселя;
– Паспорт.
Доверенность не требуется, если предъявителем векселя является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом предъявитель векселя предоставляет карточку с образцами подписей и оттиска печати организации (векселедержателя), заверенную обслуживающим банком, паспорт.
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Контакты
:
+7 (423) 220-52-47, +7 (423) 220-88-00 (318)
Начальник отдела портфельных инвестиций
Копылов Дмитрий Андреевич
+7 (423) 222-87-52, +7 (423) 220-88-00 (288)
Заместитель начальника отдела портфельных инвестиций
Купцов Денис Сергеевич
Сайт эмитента: primbank.ru
Тема банка: Банк Приморье - primbank.ru
Адрес:
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47