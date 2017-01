davidd Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.06.2016 Сообщений: 2,280 Благодарностей: 468 КП: 0.000

2xBIT - 2xbit.me Я не админ!

Старт проекта 31.01.2017



2xBIT



Цитата: Почему 2xBit?

Онлайн инвестиционный рынок достаточно мал, и наш опыт в этой области не заканчивается только наша над заработав деньги практики путем инвестирования в HYIP в. Мы являемся командой веб-разработчиков, интернет - инвесторов, менеджеров проектов, активных инвесторов в высокодоходные проекты и просто риск-любителей, которые были объединены одной идеей - создать инструмент, способный работать с капиталом инвесторов в течение нескольких месяцев и без лишних слов - обеспечение видимых, реальные результаты. Мы считаем , что конфиденциальность каждого пользователя, а также тесная интеграция самых передовых технологий , которые служат для обеспечения денежных потоков должно стать основой развития наших услуг. Простота и доступность является ключевым фактором успеха 2xBit в этой враждебной среде "онлайн дохода".



Беспрецедентный уровень безопасности данных пользователя и финансовых операций было достигнуто с помощью уникальной автоматической платформы 2xBit, на которой основана система 2xBit. До сегодняшнего дня наша платформа была неуязвима. Там нет компьютеров, предпринимаемые до сих пор , которые способны расшифровать шифрование этой платформы Тарифные планы:



4% ежечасно в течение 30 часов ROI 120%



2% ежечасно в течение 90 часов ROI 180%



Мин.депозит:0.01BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:17.5%

Тип выплат:автомат



SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

Hoster : US Dedicated

Registrar : PublicDomainRegistry

Nameservers :

Name Server: NS1.2XBIT.ME

Name Server: NS2.2XBIT.ME







Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 17.5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://www.2xbit.me/?ref=58XK7NYUW44ZSD0T

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:

0.1BTC на первый план:Hsash 447d9b1280601fcb3112ab07bf34618ace4b904fb8e0ed00d5 d34140a1efe9d5

0.1BTC на второй план:Hash df1ae1d4a2314fc215242ff1117f35f95dc819a26c290b483d da596ff379c2d7 Легенда(google перевод):

HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа

BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа __________________