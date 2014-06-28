Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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2xBIT - 2xbit.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:36
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,280
Благодарностей: 468
КП: 0.000
2xBIT - 2xbit.me
Я не админ!
Старт проекта 31.01.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Почему 2xBit?
Онлайн инвестиционный рынок достаточно мал, и наш опыт в этой области не заканчивается только наша над заработав деньги практики путем инвестирования в HYIP в. Мы являемся командой веб-разработчиков, интернет - инвесторов, менеджеров проектов, активных инвесторов в высокодоходные проекты и просто риск-любителей, которые были объединены одной идеей - создать инструмент, способный работать с капиталом инвесторов в течение нескольких месяцев и без лишних слов - обеспечение видимых, реальные результаты. Мы считаем , что конфиденциальность каждого пользователя, а также тесная интеграция самых передовых технологий , которые служат для обеспечения денежных потоков должно стать основой развития наших услуг. Простота и доступность является ключевым фактором успеха 2xBit в этой враждебной среде "онлайн дохода".

Беспрецедентный уровень безопасности данных пользователя и финансовых операций было достигнуто с помощью уникальной автоматической платформы 2xBit, на которой основана система 2xBit. До сегодняшнего дня наша платформа была неуязвима. Там нет компьютеров, предпринимаемые до сих пор , которые способны расшифровать шифрование этой платформы
Тарифные планы:

4% ежечасно в течение 30 часов ROI 120%

2% ежечасно в течение 90 часов ROI 180%

Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:17.5%
Тип выплат:автомат

SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Hoster : US Dedicated
Registrar : PublicDomainRegistry
Nameservers :
Name Server: NS1.2XBIT.ME
Name Server: NS2.2XBIT.ME



Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 17.5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://www.2xbit.me/?ref=58XK7NYUW44ZSD0T
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:
0.1BTC на первый план:Hsash 447d9b1280601fcb3112ab07bf34618ace4b904fb8e0ed00d5 d34140a1efe9d5
0.1BTC на второй план:Hash df1ae1d4a2314fc215242ff1117f35f95dc819a26c290b483d da596ff379c2d7
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 00:47
#2
Интересующийся
 
Имя: lichnosam
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.06.2014
Сообщений: 80
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Re: 2xBIT - 2xbit.me
и что дальше?
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
lichnosam на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:17
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