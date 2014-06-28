2xBIT - 2xbit.me

Почему 2xBit?
Онлайн инвестиционный рынок достаточно мал, и наш опыт в этой области не заканчивается только наша над заработав деньги практики путем инвестирования в HYIP в. Мы являемся командой веб-разработчиков, интернет - инвесторов, менеджеров проектов, активных инвесторов в высокодоходные проекты и просто риск-любителей, которые были объединены одной идеей - создать инструмент, способный работать с капиталом инвесторов в течение нескольких месяцев и без лишних слов - обеспечение видимых, реальные результаты. Мы считаем , что конфиденциальность каждого пользователя, а также тесная интеграция самых передовых технологий , которые служат для обеспечения денежных потоков должно стать основой развития наших услуг. Простота и доступность является ключевым фактором успеха 2xBit в этой враждебной среде "онлайн дохода".
Беспрецедентный уровень безопасности данных пользователя и финансовых операций было достигнуто с помощью уникальной автоматической платформы 2xBit, на которой основана система 2xBit. До сегодняшнего дня наша платформа была неуязвима. Там нет компьютеров, предпринимаемые до сих пор , которые способны расшифровать шифрование этой платформы
Тарифные планы:
4% ежечасно в течение 30 часов ROI 120%
2% ежечасно в течение 90 часов ROI 180%
Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:17.5%
Тип выплат:автомат
SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Hoster : US Dedicated
Registrar : PublicDomainRegistry
Nameservers :
Name Server: NS1.2XBIT.ME
Name Server: NS2.2XBIT.ME