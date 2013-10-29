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МВФ бъет тревогу по поводу Греции

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Старый Сегодня, 00:17
#1
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МВФ бъет тревогу по поводу Греции
Все больше и больше жителей Греции начинают искать новые финансовые инструменты, из-за экономической нестабильности в стране.

По данным МВФ, у Греции максимум три недели, чтобы урегулировать вопрос с нарастанием долга. В настоящий момент, правительство не может найти компромисс с кредиторами. Регулятору нужно либо согласиться на жесткие экономические меры, либо проводит новые выборы. Ни одно из решений не подходит для правительства сейчас, но решение должно быть найдено. Как предрекает МВФ, долговая нагрузка Греции, в ближайшие 15 лет, будет только увеличиваться.

Все, кто следят за финансовым сектором, знают о долговых проблемах Греции. Страна уже получила финансовую помощь для погашения долга. Найти компромиссное решение может быть достаточно трудно, правительство Греции проявляет некоторое упрямство в этих вопросах.

МВФ обеспокоен обстановкой в Греции

Профессор экономики Аристид Хатзис отметил, что переговоры должны закончиться к 20 февраля. Есть еще три недели, чтобы найти компромиссное решение, иначе все может просто закончиться. Не исключено, что руководство страны примет решение о выходе из Евросоюза.

Были согласованы фискальные показатели, когда выделялась финансовая помощь. Но, кредиторы обеспокоены тем, что Афины вряд ли смогут выполнять эти нормы, как только текущая программа финансовой помощи закончится в 2018 году. Согласно требованием, необходимо будет провести урезание пенсионных программ и повысить налоги для того, чтобы нынешняя обстановка улучшилась. Пока, руководство Греции не планирует выполнять какое-либо из этих решений, хотя. А Европейская комиссия не будет больше содействовать Греции, до тех пор, пока она не начнет действовать.

Вне зависимости от того, как эта все разрешиться, экономическая обстановка в Греции довольно мрачная. Даже проведение реформ может оказаться недостаточно эффективной мерой, для уменьшения долговой нагрузки. Сейчас кажется невозможным то, чтобы страна решила все свои долговые проблемы. МВФ знает, что государство нуждается в том, что бы европейские партнеры простили ему все долги. Но, этот сценарий кажется крайне маловероятным.

Финансовое положение Греции способствует тому, чтобы граждане начали искать альтернативные финансовые инструменты. Евро не работает для Греции, так же как и членство в ЕС. Если случится Grexit, Греции нужна будет новая национальная валюта. И Биткойн в этом случаи может оказаться единственным решением, поскольку он не имеет отношения к банкам, правительствам, и не связан с конкретным регионом.


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Alex077 вне форума  
Старый Сегодня, 00:23
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,352
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КП: 0.122
Re: МВФ бъет тревогу по поводу Греции
о греции больше волнуются в ес и мвф нежели в самой греции )
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