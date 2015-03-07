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Microsoft выпустила облигации на $17 млрд

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Старый Сегодня, 00:05
#1
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Microsoft выпустила облигации на $17 млрд
31.01.2017, 16:50

Американская компания Microsoft выпустила облигации на $17 млрд, сообщается на сайте компании. Microsoft разместила 7 выпусков ценных бумаг со сроком погашения от 2020 до 2057 годов с доходностью от 1,85% до 4,5%. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования оборотных средств, инвестиций в основной капитал, выкупа акций, приобретений и погашения задолженностей.

Рыночная стоимость корпорации Microsoft выросла на 2,5% в ходе торгов и впервые с марта 2000 года превысила отметку в $500 млрд. Акции компании выросли на 2,1% до $65,64. Акции Microsoft дорожают благодаря сильной отчетности за минувший финансовый квартал. В последний раз капитализация компании превышала $500 млрд в марте 2000, тогда этот показатель составил $550 млрд.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3206627
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