31.01.2017, 16:50
Американская компания Microsoft выпустила облигации на $17 млрд, сообщается на сайте компании. Microsoft разместила 7 выпусков ценных бумаг со сроком погашения от 2020 до 2057 годов с доходностью от 1,85% до 4,5%. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования оборотных средств, инвестиций в основной капитал, выкупа акций, приобретений и погашения задолженностей.
Рыночная стоимость корпорации Microsoft выросла на 2,5% в ходе торгов и впервые с марта 2000 года превысила отметку в $500 млрд. Акции компании выросли на 2,1% до $65,64. Акции Microsoft дорожают благодаря сильной отчетности за минувший финансовый квартал. В последний раз капитализация компании превышала $500 млрд в марте 2000, тогда этот показатель составил $550 млрд.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3206627