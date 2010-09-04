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CryoCapCell для технологии корреляционной микроскопии привлекла €1.5 млн инвестиций

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CryoCapCell для технологии корреляционной микроскопии привлекла €1.5 млн инвестиций



Французская компания CryoCapCell из Парижа, которая разрабатывает и продает технологии витрификации высокого давления для корреляционной микроскопии привлекла €1,5 млн. инвестиций.

Инвесторами стали фонд Quadrivium и Seventure Partners.

Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения своего развития и коммерческого внедрения своих технологий.




Ксавьер Хейлигенстейн является соучредителем компании CryoCapCell, которая разработала технологии корреляционной микроскопии с использованием витрификации высокого давления. Эта технология предотвращает изменение биологических структур. Компания первоначально ориентирована на научно-исследовательские лабораторные испытания в корреляционной микроскопии. Цель CryoCapCell состоит в том, чтобы понять взаимосвязь между биологической структурой, ее функциями, необходимыми процессами в изучении опухолей.



CryoCapCell развивает продукты в сфере электронной микроскопии (CLEM), ледяную машину с перевернутым микроскопом, который позволяет исследовать образцы живых клеток и тканей организма перед превращением в стекловидное вещество. С помощью этой технологии клетки не умирают. Создавая связь между функцией и структурой, могут быть достигнуты новые горизонты в понимании жизни. CryoCapsule - революционный продукт для корреляционной электронной микроскопии, которая изучает стекловидные вещества.




Перевод специально для mmgp.ru


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