Блокировка ЯДеньги

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Сообщение от TabMam95
Всем привет. Заблокировали кошелек на котором имеется 7 тысяч с копейками (не возможно вывести, оплатить, перевести деньги). По началу просили иденфицировать кошелек - что я и сообственно сделал. Но результата как таково не было и я решил просто плюнуть на деньги и оставил все. Очень разочаровался в данной платежной системе и никому не рекомендую ее!
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чтоб не было неожиданных блокировок, или свести вероятность их к предельному минимуму, нужно сразу идентификацию проходить.
тем более, в российских то эпс
а уж после этого активно пользоваться.
да и по поводу ЯД, довольно редко случаи блокировок у идентифицированных пользователей, относительно других платёжных систем.
и да, что значит, результата не было, вы не смогли идентификацию пройти что ли?
или после статуса идентифицированного кошелька у вас всё равно ограничения на пользование счётом?
вывести то, всё равно, должны давать ваши деньги, что значит, вы плюнули на деньги?
они не имеют права вам не выплатить ваши деньги, ну если конечно вы идентификацию прошли нормально.