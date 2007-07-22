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Блокировка ЯДеньги

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Старый Вчера, 23:52
#1
 
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Блокировка ЯДеньги
Всем привет. Заблокировали кошелек на котором имеется 7 тысяч с копейками (не возможно вывести, оплатить, перевести деньги). По началу просили иденфицировать кошелек - что я и сообственно сделал. Но результата как таково не было и я решил просто плюнуть на деньги и оставил все. Очень разочаровался в данной платежной системе и никому не рекомендую ее!

добавлено через 3 минуты
Будьте осторожны при выборе кошелька. Лучше всего для начала прочтите правила (хотя бы обратите внимание на действия которые необходимо сделать) чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Не торопитесь! Если вы не хотите потом сожилеть.
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Последний раз редактировалось TabMam95; Вчера в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 00:00
#2
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Аватар bond777
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: РФ, у моря...
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 47,166
Благодарностей: 24,643
КП: 0.164

награды Знаток Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Блокировка ЯДеньги
Цитата:
Сообщение от TabMam95 Посмотреть сообщение
Всем привет. Заблокировали кошелек на котором имеется 7 тысяч с копейками (не возможно вывести, оплатить, перевести деньги). По началу просили иденфицировать кошелек - что я и сообственно сделал. Но результата как таково не было и я решил просто плюнуть на деньги и оставил все. Очень разочаровался в данной платежной системе и никому не рекомендую ее!
.
чтоб не было неожиданных блокировок, или свести вероятность их к предельному минимуму, нужно сразу идентификацию проходить.
тем более, в российских то эпс
а уж после этого активно пользоваться.

да и по поводу ЯД, довольно редко случаи блокировок у идентифицированных пользователей, относительно других платёжных систем.


и да, что значит, результата не было, вы не смогли идентификацию пройти что ли?
или после статуса идентифицированного кошелька у вас всё равно ограничения на пользование счётом?
вывести то, всё равно, должны давать ваши деньги, что значит, вы плюнули на деньги?
они не имеют права вам не выплатить ваши деньги, ну если конечно вы идентификацию прошли нормально.
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