Apple скоро переедет в кампус стоимостью в $ 5 млрд

В этом месяце Apple должен переехать в новый кампус, стоимость $ 5 млрд — вот как он выглядит сейчас.
Кампус "Космический корабль" стоит $ 5 млрд, размещенный в Купертино, штат Калифорния и выглядит так, будто он готов к взлету.
Строительство проекта, под названием Apple Campus 2, началось в 2013 году, а планирование проекта было в работе за много лет до этого.
На встрече всей компании в прошлом году, генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что первые сотрудники, скорее всего, заедут на новые рабочие места в конце января 2017 году.
Но городской инспектор Купертино прошлой осенью сказал, что он считает, что проект отстает от графика, и завершить благоустройство по проекту не получится до следующего квартала, согласно правилам города Купертино.
Независимо от этого, строительство кампуса завершится в этом году. Для полноты картины хотим предоставить фотографии с дронов, сделанные Мэттью Робертсом и Дунканом Синфилдом.
Это кампус компании с расстояния.
Вид Apple Campus 2 немного ближе.
Здание выглядит почти завершенным — осталось сделать лишь несколько завершающих штрихов.
Вид изнутри, который можно оценить благодаря фотографиям от Apple.
Но озеленение территории кампуса находится на начальной стадии. Вокруг здания до сих пор находятся лужи воды.
Еще одна фотография, на этот раз в середине кольца.
Еще больше грязи.
Хорошая новость в том, что обустройство территории должно завершиться в период, включающий Q2. Вот последний график проекта.
Зал для зрителей практически закончен. Здесь, вероятно, компания Apple планирует представить публике следующий iPhone или другие свои продукты.
Множество стоянок готово. Сейчас здесь паркуются строители.
Вот более пристальная картина. На вершине находятся солнечные панели.
Обширные полосы солнечных панелей на верхней части парковки — умное и экологическое решение.
Удобства для исследований и разработки уже готовы, и началось мощение мест для парковки.
Сделаны работы по озеленению. Apple посадили деревья и начали строить дорогу.
Перевод специально для mmgp.ru