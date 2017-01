OPLOTT



Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк" заплатили сотни тысяч долларов лоббистам в США



В 2016 году американская дочка Сбербанка — Sberbank CIB USA Inc., Газпромбанк и группа ВТБ заплатили американским лоббистским фирмам в общей сложности более полутора миллиона долларов США за помощь в отмене или смягчении санкций США, введенных против российских госбанков и госкомпаний после вхождения Крыма в состав России.



Как сообщает «Лайф.ру», дочка Сбербанка Sberbank CIB USA Inc. впервые в 2016 году начала сотрудничать с американскими лоббистскими фирмами. Гонорары нанятых ею фирм Podesta Group и Madison Group составили в сумме полмиллиона долларов.



Как следует из отчетной формы Podesta Group, вопросом ее деятельности является «уточнение объема и содержания санкций», введенных указом №13660 10 марта 2014 года президента Барака Обамы после вхождения Крыма в состав России, а также «оценка возможных путей их смягчения и мониторинг развития событий по этим вопросам». Аналогичные формулировки содержатся и в отчетности Madison Group. В начале января 2017 года Сбербанк нанял в Вашингтоне еще одну фирму SGR LLC Government Relations and Lobbying — также для решения вопроса о смягчении санкций.



