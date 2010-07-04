Доллар готовится к разгону

31.01.2017, 20:54
31 января — 1 февраля пройдет очередное плановое заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США — первое при новом президенте Дональде Трампе. На предыдущем заседании в декабре 2016 года глава регулятора Джанет Йеллен заявила о расширении валютного коридора для базовой процентной ставки по федеральным фондам до 0,5–0,75% — и этого решения рынки ждали практически весь 2016 год. С марта 2010 года по декабрь 2015-го ставка неизменно находилась на уровне 0–0,25%, после чего была повышена до 0,25–0,5%.
Аналитики рассчитывают, что денежно-кредитная политика ФРС в 2017 году будет более жесткой, не в последнюю очередь из-за экономического плана Трампа, который подразумевает три последовательных повышения ставки.
Если мы увидим ужесточение риторики и признаки того, что ФРС будет более агрессивно повышать резервные ставки, рубль может ослабнуть до 61 за доллар», — считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. Дополнительное давление на рубль могут оказать действия российского Центробанка.
«Если ЦБ будет давать сигналы для более оперативного снижения ставки, то мы сможем увидеть обесценение рубля уже в течение нескольких ближайших недель. Не исключено, что это произойдет на этой неделе. В целом в течение этого года американские ставки будут повышаться, а российские — снижаться», — сказал Лисоволик.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2017/...37.shtml#page3