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Softbank рассматривает возможность инвестиций $ 1 млрд в WeWork

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Старый Сегодня, 23:17
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Softbank рассматривает возможность инвестиций $ 1 млрд в WeWork
Крупнейший в мире фонд технологий рассматривает плюсы инвестиций в размере $ 1 млрд в компанию WeWork.

Японский технологический гигант SoftBank рассматривает возможность инвестиции в размере более $ 1 млрд (£ 800 млн) в коворкинг компанию WeWork, сообщает Уолл-Стрит журнал, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.



Сделка может стать первой инвестицией технологического фонда SoftBank, который оценивается в $ 100 млрд (£ 80 млрд). В октябре прошлого года и сейчас SoftBank является самым крупным инвестиционным фондом в мире.

SoftBank и WeWork отказались от комментариев.

В настоящее время, WeWork оценивается в $ 17 млрд (£ 14 млрд). Оценка компании фондом SoftBank ожидается на том же уровне, или выше, говорит WSJ, ссылаясь на свои источники.

Прежде инвестиционный фонд обсуждал инвестиции в коворкинг, сообщают два близких с вопросом человека. Согласно их словам, в этот раз переговоры, возможно, не приведут к сделке.

Некоторые руководители фонда подняли вопрос о том, не является ли переоцененной сделка с WeWork. Прежде всего, компания WeWork находится в сфере офисных помещений и далекая от технологически-ориентированных инвестиций.

SoftBank также недавно провели переговоры с Uber, но пока не ясно, будут ли поступать инвестиции.

Масайоши Сон, генеральный директор и председатель фонда, сказал президенту Дональду Трампу, что он создаст 50 000 новых рабочих мест в США в результат инвестиционной деятельности в стране. Половина денег SoftBank пойдет на американские компании. Об этом в своем твиттере сообщил Дональд Трамп в декабре прошлого года.

Когда анонсировали создание фонда, было сказано, что основные инвестиции привлекут в следующем порядке: $ 45 млрд (£ 37 млрд) из Саудовской Аравии через Инвестиционный фонд Королевства общественной, $ 25 млрд (£ 20 млрд) от SoftBank, и (£ 28 млрд) $ 35 млрд от других глобальных инвесторов.

Ряд технологических гигантов подтвердили, что они намерены инвестировать в этом фонд. Apple, например, в этом месяце подтвердил, что планирует инвестировать в фонд $ 1 млрд (£ 800 млн). В список инвесторов также входят: основатель Oracle Ларри Эллисон и производители микросхем Foxconn и Qualcomm. Mubadala, холдинговая компания, основанная и принадлежащая правительству Абу-Даби, планирует инвестировать в SoftBank $ 10 млрд.

Перевод специально для mmgp.ru
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