Самый большой новостной сайт о Bitkoin CoinDesk приобрел приложение Lawnmower

Еще только год назад ведущая инвестиционная компания в области цифровых валютных стартапов приобрела CoinDesk
, публикующий новости в сфере цифровых валют. Теперь CoinDesk в свою очередь совершает свое первое приобретение приложения Lawnmower (переводится как "газонокосилка") за неизвестную цену.
Lawnmower
впервые был запущен в 2015 году в качестве приложения для покупки Bitcoin. Приложение позволяет подключить свою кредитную карту для совершения покупок Bitcoin. Данная функция теперь выполняется при помощи плагина на сайте Coinbase, называемый № 1 Bitcoin-бумажник США.
По мере развития приложения график цены на Bitcoin стал выглядеть лучше для пользователей: визуально стал чище, легко настраиваемый, а также обновляемый в режиме реального времени.
По пути к приложению были добавлены ценовые графики и данные для дополнительных цифровых валют Ethereum, Ripple и Litecoin.
Он также создал свой собственный Lawnmower Blockchain Index
.
Переведено специально для MMGP.ru