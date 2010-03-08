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Самый большой новостной сайт о Bitkoin CoinDesk приобрел приложение Lawnmower

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Старый Сегодня, 22:59
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
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Самый большой новостной сайт о Bitkoin CoinDesk приобрел приложение Lawnmower





Еще только год назад ведущая инвестиционная компания в области цифровых валютных стартапов приобрела CoinDesk, публикующий новости в сфере цифровых валют. Теперь CoinDesk в свою очередь совершает свое первое приобретение приложения Lawnmower (переводится как "газонокосилка") за неизвестную цену.

Lawnmower впервые был запущен в 2015 году в качестве приложения для покупки Bitcoin. Приложение позволяет подключить свою кредитную карту для совершения покупок Bitcoin. Данная функция теперь выполняется при помощи плагина на сайте Coinbase, называемый № 1 Bitcoin-бумажник США.

По мере развития приложения график цены на Bitcoin стал выглядеть лучше для пользователей: визуально стал чище, легко настраиваемый, а также обновляемый в режиме реального времени.

По пути к приложению были добавлены ценовые графики и данные для дополнительных цифровых валют Ethereum, Ripple и Litecoin. Он также создал свой собственный Lawnmower Blockchain Index.




Переведено специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 23:02.
sunmistik вне форума  
Старый Сегодня, 23:04
#2
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,591
Благодарностей: 1,393
КП: 0.689
Re: Самый большой новостной сайт о Bitkoin CoinDesk приобрел приложение Lawnmower
Новость интересная, но слово биткоин в названии нужно написать правильно...
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Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
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