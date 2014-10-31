Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,993 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвестиции в Московскую недвижимость

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
При поддержке
Биржа инновационных проектов ShareinStock
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:43
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Инвестиции в Московскую недвижимость
"Академия Богатого Папы" совместно с компанией "Доступное жильё" принимают инвестиции в Московскую недвижимость по Договору инвестиционного займа от 50.000 рублей (1.000 USD) под 40% годовых с ежемесячной выплатой на 24 месяца.
Есть партнёрка 10% от инвестиций инвестора.
Инвестиции принимаются от частных лиц из любой страны мира!, как безналичным переводом на расчётный счёт компании (российские рубли), так и в криптовалютах "Bitcoin" и "Ethereum" (доллары США, евро).
Недвижимость в Москве - это стабильный, надёжный и выгодный способ сохранить и приумножить Ваши деньги!
Регистрация https://system-ard.com/?i=dp9430
Пишите в личку https://vk.com/imalshet
Skype: beemal73 ; +79229235151 | WhatsApp
__________________
На правах рекламы: Управляющий NickTorro за 4 месяца заработал 100.4%. Присоединяйся!
igormal вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в недвижимость legard Недвижимость 79 04.11.2016 11:25
Биткоин обогнал московскую недвижимость по доходности Denver10 Новости криптовалют 22 01.09.2016 15:32
Инвестиции в недвижимость! Дмитрий Тулубаев Недвижимость 14 31.10.2014 18:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Funy-Maker
14 ключевых событий 2015 года в мире технологий
От Funy-Maker в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ваши доходы, господа?
От Andy_HM в разделе «Яндекс.Директ»
Аватар TTLuck2017
Uber внедряет распознавание лиц
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Дмитрий Васьков
wealthycashmagnet.com - wealthycashmagnet
От Дмитрий Васьков в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к MMCIS - нет выплаты
От Екатерина Захарова в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от VladimirBYminsk [ Нет выплаты ]
От VladimirBYminsk в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube