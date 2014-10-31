"Академия Богатого Папы" совместно с компанией "Доступное жильё" принимают инвестиции в Московскую недвижимость по Договору инвестиционного займа от 50.000 рублей (1.000 USD) под 40% годовых с ежемесячной выплатой на 24 месяца.
Есть партнёрка 10% от инвестиций инвестора.
Инвестиции принимаются от частных лиц из любой страны мира!, как безналичным переводом на расчётный счёт компании (российские рубли), так и в криптовалютах "Bitcoin" и "Ethereum" (доллары США, евро).
Недвижимость в Москве - это стабильный, надёжный и выгодный способ сохранить и приумножить Ваши деньги!
Регистрация https://system-ard.com/?i=dp9430
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