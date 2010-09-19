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SoundHound привлекла $75 млн для высокоинтеллектуального голосового помощника



Компания SoundHound на протяжении 10 лет своей деятельности и до сегодняшнего дня получила в общей сложности около $40 млн. финансирования, которые она направила на разработку легко масштабируемой разговорной платформы, наделенной высоким уровнем искусственного интеллекта.



Сегодня компания еще больше увеличила свой капитал, благодаря привлечению новых инвестиций в размере $75 млн. от стратегических инвесторов NVIDIA, венчурного фонда Samsung Catalyst и многих других. Созданное SoundHound приложение было загружено более 300 миллионов раз. Компания начинала свои разработки с того, что ее приложение могло определять какая именно играет музыка, после чего внимание генерального директора Кейвана Мохаджера сосредоточилось на строительстве легко масштабируемой разговорной платформы с искусственным интеллектом по аналогии с тем, что Amazon пытается сделать с Alexa.



В марте прошлого года компания запустила Hound – голосового помощника для iPhone и Android. Приложение стало кульминацией 10 лет исследований и разработок, отметил Мохаджер. Данный софт составил достойную конкуренцию таким известным продуктам, как Google Assistant и Siri, и при этом компании удалось избежать многих проблем, которые возникали у других стартапов, так как SoundHound всегда опиралась на свои собственные возможности.



Главная цель SoundHound состоит в создании высокоинтеллектуального голосового помощника, который сможет понимать самые сложные запросы клиентов, даже касательно очень узкоспециализированных тем. Пользователи Hound вместо того, чтобы задавать множество дополнительных вопросов, начали использовать все более длинные варианты запросов, поскольку приложение в состоянии понять всю ключевую информацию, содержащуюся даже в самом длинном вопросе, сообщил Мохаджер.



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С момента появления Hound вся экосистема вокруг разговорных пользовательских интерфейсов прямо-таки взорвалась. На выставке CES мы увидели множество продуктов, использующих Alexa – голосового помощника от Amazon, причем, искусственным интеллектом оснастили даже холодильник. Поэтому, кроме SoundHound, Google Assistant и Siri, в этом году мы также увидим активное развитие Alexa и его интеграцию в новые продукты.



Но не все крупные компании пытаются строить платформы, которые разработчики станут использовать в своем портфеле продуктов, некоторые проекты оказались более нейтральными в этом плане. К примеру, Clarifai стремится создать визуальную поисковую платформу, позволяющую предприятиям подключаться к уже существующим продуктам, в то время как Google и Pinterest инвестировали значительные средства в свои собственные продукты.



Мохаджер сообщил, что после запуска Houndify программное обеспечение компании стали использовать в свыше 500 различных продуктах от более 20 000 партнеров. Эти продукты варьируются от автомобилей до роботов и различной техники. Мохаджер рассчитывает, что его интеллектуальный помощник будет интегрирован и во множестве других продуктов. Компания планирует использовать определенные модификации своего искусственного интеллекта для обработки различного медиа-контента, такого как текст и изображения.



Благодаря новым инвестициям SoundHound планирует направить значительные средства на создание так званого «коллективного искусственного интеллекта». Это позволит разработчикам пользоваться различными доменами. Например, если разработчик создает инструмент для поиска ресторанов через Yelp или реализует какую-либо другую интеграцию, он мог бы подключаться к уже существующим доменам и отдельным локациям. Другими словами, разработчики для своих расширений смогут использовать всевозможные инструменты, созданные другими специалистами, тем самым создается эффект компаундинга, отметил Мохаджер.



В текущем инвестиционном раунде также участвовали: Nomura Holdings, NVIDIA, венчурный фонд Samsung Catalyst, японская страховая компания Sompo Nipponkoa, инвестиционный фонд RSI, компания Kleiner Perkins, венчурный фонд SharesPost 100. Кроме того, финансирование поступило и от многих действующих инвесторов.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/01/31/so...ai-everywhere/



https://text.ru/antiplagiat/5890d244bce20 Компания SoundHound на протяжении 10 лет своей деятельности и до сегодняшнего дня получила в общей сложности около $40 млн. финансирования, которые она направила на разработку легко масштабируемой разговорной платформы, наделенной высоким уровнем искусственного интеллекта.Сегодня компания еще больше увеличила свой капитал, благодаря привлечению новых инвестиций в размере $75 млн. от стратегических инвесторов NVIDIA, венчурного фонда Samsung Catalyst и многих других. Созданное SoundHound приложение было загружено более 300 миллионов раз. Компания начинала свои разработки с того, что ее приложение могло определять какая именно играет музыка, после чего внимание генерального директора Кейвана Мохаджера сосредоточилось на строительстве легко масштабируемой разговорной платформы с искусственным интеллектом по аналогии с тем, что Amazon пытается сделать с Alexa.В марте прошлого года компания запустила Hound – голосового помощника для iPhone и Android. Приложение стало кульминацией 10 лет исследований и разработок, отметил Мохаджер. Данный софт составил достойную конкуренцию таким известным продуктам, как Google Assistant и Siri, и при этом компании удалось избежать многих проблем, которые возникали у других стартапов, так как SoundHound всегда опиралась на свои собственные возможности.Главная цель SoundHound состоит в создании высокоинтеллектуального голосового помощника, который сможет понимать самые сложные запросы клиентов, даже касательно очень узкоспециализированных тем. Пользователи Hound вместо того, чтобы задавать множество дополнительных вопросов, начали использовать все более длинные варианты запросов, поскольку приложение в состоянии понять всю ключевую информацию, содержащуюся даже в самом длинном вопросе, сообщил Мохаджер.С момента появления Hound вся экосистема вокруг разговорных пользовательских интерфейсов прямо-таки взорвалась. На выставке CES мы увидели множество продуктов, использующих Alexa – голосового помощника от Amazon, причем, искусственным интеллектом оснастили даже холодильник. Поэтому, кроме SoundHound, Google Assistant и Siri, в этом году мы также увидим активное развитие Alexa и его интеграцию в новые продукты.Но не все крупные компании пытаются строить платформы, которые разработчики станут использовать в своем портфеле продуктов, некоторые проекты оказались более нейтральными в этом плане. К примеру, Clarifai стремится создать визуальную поисковую платформу, позволяющую предприятиям подключаться к уже существующим продуктам, в то время как Google и Pinterest инвестировали значительные средства в свои собственные продукты.Мохаджер сообщил, что после запуска Houndify программное обеспечение компании стали использовать в свыше 500 различных продуктах от более 20 000 партнеров. Эти продукты варьируются от автомобилей до роботов и различной техники. Мохаджер рассчитывает, что его интеллектуальный помощник будет интегрирован и во множестве других продуктов. Компания планирует использовать определенные модификации своего искусственного интеллекта для обработки различного медиа-контента, такого как текст и изображения.Благодаря новым инвестициям SoundHound планирует направить значительные средства на создание так званого «коллективного искусственного интеллекта». Это позволит разработчикам пользоваться различными доменами. Например, если разработчик создает инструмент для поиска ресторанов через Yelp или реализует какую-либо другую интеграцию, он мог бы подключаться к уже существующим доменам и отдельным локациям. Другими словами, разработчики для своих расширений смогут использовать всевозможные инструменты, созданные другими специалистами, тем самым создается эффект компаундинга, отметил Мохаджер.В текущем инвестиционном раунде также участвовали: Nomura Holdings, NVIDIA, венчурный фонд Samsung Catalyst, японская страховая компания Sompo Nipponkoa, инвестиционный фонд RSI, компания Kleiner Perkins, венчурный фонд SharesPost 100. Кроме того, финансирование поступило и от многих действующих инвесторов.

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