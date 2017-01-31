Внимание!!! Реф. ссылки запрещены Обсуждение HYIP от 16% до 60% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 22:16 Сегодня, 22:16 Сегодня, 22:03 #1 Anglijsk Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 31.05.2015 Сообщений: 1,623 Благодарностей: 648 КП: 0.080 Hourbitcoin-hourbitcoin.com



О компании:



Добро пожаловать в HourBitcoin.com

Совершенствуй свой бизнес !!!



HourBitcoin.com LIMITED была основана группой профессиональных трейдеров, которые точно знают, что это берет, чтобы заработать максимальную выгоду от рынка капитала в августе 2015 года Каждый трейдер в нашей группе имеет более чем 10-летний опыт торговли и успешных торговых записей, как мы знаем, то есть точный момент, который поддерживает нашу стабильность компании и рентабельность. Основным направлением деятельности компании является компания Bitcoin торговая и Bitcoin mining.The нынешние члены нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в cryptocurrencies свела нас. Так родилась компания, наша роль заключается в предоставлении каждому человеку возможность принять участие в связанных с Bitcoin бизнес и заработать прибыль легко с нашей мощной системой.



Наша главная цель состоит в том, чтобы добиться максимально возможный доход возможно для обеих сторон: для нас и наших инвесторов. Мы применяем различные методы торговли для получения прибыли. Мы работаем почасовую прибыль для всех инвесторов в Bitcoin и валютном рынке торговли!

В разделе Bitcoin торгов, мы высоко intellgent разработаны робот автоматической торговли часто betwenn иной мировой торговой платформы класса. Мы покупаем Bitcoin с более низкой цене и продать его в более высокой цене, чтобы получить прибыль. Профессиональная система управления рисками торговли снижает потенциальный риск и вознаграждение нашу торговлю с высокой прибылью.



HourBitcoin.com изменить все оплачивая режим инвестиционного платежа типа. Присоединяйтесь к HourBitcoin сейчас и мгновенные снимать в течение одного часа. Ваш весь путь делать деньги меняется здесь!



Инвестиционные планы:



1) План А

Для 225 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



Plan A



0.5% HOURLY

For 225 Hours



Min - Max Deposits:



10$ - 10,000$



Principal Included

Hourly Instant Payment



2) План B

Для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



Plan B



2% HOURLY

For 120 Hours



Min - Max Deposits:



500$ - 10,000$



Principal Included

Hourly Instant Payment



3) План C

Для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



Plan C



4% HOURLY

For 72 Hours



Min - Max Deposits:



3000$ - 20,000$



Principal Included

Hourly Instant Payment



4) Fast Plan

Для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



Fast Plan



5%-8% HOURLY

For 24 Hours



Min - Max Deposits:

800$ - 20,000$

Principal Included

Hourly Instant Payment



5) План 1

Для 120 часов.Депозит возвращается после.



Plan I



0.05% - 0.4%

Hourly For 120 Hours



Min - Max Deposits:



10$ - 5,000$



Principal Return

Hourly Instant Payment



6) План 2

Для 90 часов.Депозит возвращается после.



Plan II



0.5% - 1.5%

Hourly For 90 Hours



Min - Max Deposits:



300$ - 10,000$



Principal Return

Hourly Instant Payment



7) План 3

Для 60 часов.Депозит возвращается после.



Plan III



2% - 3%

Hourly For 60 Hours



Min - Max Deposits:



2000$ - 20,000$



Principal Return

Hourly Instant Payment



8) План 4

Для 30 часов.Депозит возвращается после.



Plan IV



4% - 6%

Hourly For 30 Hours



Min - Max Deposits:



5000$ - 50,000$



Principal Return

Hourly Instant Payment



Платежные системы:



Perfect Money,USD

Advanced Cash,USD

PAYEER,USD

Bitcoin

Litecoin



Выплаты инстант.



Посмотрите сайт здесь:



https://www.hourbitcoin.com/



Партнерская программа:



Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Мы предлагаем 2% -8% программы Рефералка для наших клиентов. Это хороший способ заработать дополнительные деньги. Приглашая больше людей в наши инвестиционные программы, вы мгновенно получите 2% -8% реф комиссии от каждого депозита ваших рефералов сделанных.



Мой вклад в финансовую компанию:



0.01051 (10 долларов).



Batch: CPBA3GPQ2LOR6ILZA6079SHPPI



2017-01-31 16:45:01



https://blockchain.info/tx/154b88990...9f6edb182c99ee



Темы на заграничных форумах:



http://www.moneymakergroup.com/Hour-...i-t519887.html



http://www.dreamteammoney.com/index....=277607&st=910



Контактная информация.



Адрес:



Location:158 Burman Road, Shirley Solihull, West Midlands England, B90 2BE



Телефон для VIP клиентов: Phone:+44 19****0056(For VIP)



Электронная почта:



добавлено через 4 минуты

Hourbitcoin.com платит инстант.



01.31.17 16:11 Account Receive +10.00 Received Payment 10.00 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162275982. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .



добавлено через 7 минут

01.31.17 18:27 Account Receive +0.6 Received Payment 0.6 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162293381. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com . Дата открытия финансовой компании 22 июля 2016 года.О компании:Добро пожаловать в HourBitcoin.comСовершенствуй свой бизнес !!!HourBitcoin.com LIMITED была основана группой профессиональных трейдеров, которые точно знают, что это берет, чтобы заработать максимальную выгоду от рынка капитала в августе 2015 года Каждый трейдер в нашей группе имеет более чем 10-летний опыт торговли и успешных торговых записей, как мы знаем, то есть точный момент, который поддерживает нашу стабильность компании и рентабельность. Основным направлением деятельности компании является компания Bitcoin торговая и Bitcoin mining.The нынешние члены нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в cryptocurrencies свела нас. Так родилась компания, наша роль заключается в предоставлении каждому человеку возможность принять участие в связанных с Bitcoin бизнес и заработать прибыль легко с нашей мощной системой.Наша главная цель состоит в том, чтобы добиться максимально возможный доход возможно для обеих сторон: для нас и наших инвесторов. Мы применяем различные методы торговли для получения прибыли. Мы работаем почасовую прибыль для всех инвесторов в Bitcoin и валютном рынке торговли!В разделе Bitcoin торгов, мы высоко intellgent разработаны робот автоматической торговли часто betwenn иной мировой торговой платформы класса. Мы покупаем Bitcoin с более низкой цене и продать его в более высокой цене, чтобы получить прибыль. Профессиональная система управления рисками торговли снижает потенциальный риск и вознаграждение нашу торговлю с высокой прибылью.HourBitcoin.com изменить все оплачивая режим инвестиционного платежа типа. Присоединяйтесь к HourBitcoin сейчас и мгновенные снимать в течение одного часа. Ваш весь путь делать деньги меняется здесь!Инвестиционные планы:1) План АДля 225 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan A0.5% HOURLYFor 225 HoursMin - Max Deposits:10$ - 10,000$Principal IncludedHourly Instant Payment2) План BДля 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan B2% HOURLYFor 120 HoursMin - Max Deposits:500$ - 10,000$Principal IncludedHourly Instant Payment3) План CДля 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Plan C4% HOURLYFor 72 HoursMin - Max Deposits:3000$ - 20,000$Principal IncludedHourly Instant Payment4) Fast PlanДля 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.Fast Plan5%-8% HOURLYFor 24 HoursMin - Max Deposits:800$ - 20,000$Principal IncludedHourly Instant Payment5) План 1Для 120 часов.Депозит возвращается после.Plan I0.05% - 0.4%Hourly For 120 HoursMin - Max Deposits:10$ - 5,000$Principal ReturnHourly Instant Payment6) План 2Для 90 часов.Депозит возвращается после.Plan II0.5% - 1.5%Hourly For 90 HoursMin - Max Deposits:300$ - 10,000$Principal ReturnHourly Instant Payment7) План 3Для 60 часов.Депозит возвращается после.Plan III2% - 3%Hourly For 60 HoursMin - Max Deposits:2000$ - 20,000$Principal ReturnHourly Instant Payment8) План 4Для 30 часов.Депозит возвращается после.Plan IV4% - 6%Hourly For 30 HoursMin - Max Deposits:5000$ - 50,000$Principal ReturnHourly Instant PaymentПлатежные системы:Perfect Money,USDAdvanced Cash,USDPAYEER,USDBitcoinLitecoinВыплаты инстант.Посмотрите сайт здесь:Партнерская программа:Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!Мы предлагаем 2% -8% программы Рефералка для наших клиентов. Это хороший способ заработать дополнительные деньги. Приглашая больше людей в наши инвестиционные программы, вы мгновенно получите 2% -8% реф комиссии от каждого депозита ваших рефералов сделанных.Мой вклад в финансовую компанию:0.01051 (10 долларов).Batch: CPBA3GPQ2LOR6ILZA6079SHPPI2017-01-31 16:45:01Темы на заграничных форумах:Контактная информация.Адрес:Location:158 Burman Road, Shirley Solihull, West Midlands England, B90 2BEТелефон для VIP клиентов: Phone:+44 19****0056(For VIP)Электронная почта: admin@hourbitcoin.com Hourbitcoin.com платит инстант.01.31.17 16:11 Account Receive +10.00 Received Payment 10.00 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162275982. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .01.31.17 18:27 Account Receive +0.6 Received Payment 0.6 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162293381. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com . Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в 22:10 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 22:16 Сегодня, 22:16 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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