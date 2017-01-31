Hourbitcoin-hourbitcoin.com

Дата открытия финансовой компании 22 июля 2016 года.
О компании:
Добро пожаловать в HourBitcoin.com
Совершенствуй свой бизнес !!!
HourBitcoin.com LIMITED была основана группой профессиональных трейдеров, которые точно знают, что это берет, чтобы заработать максимальную выгоду от рынка капитала в августе 2015 года Каждый трейдер в нашей группе имеет более чем 10-летний опыт торговли и успешных торговых записей, как мы знаем, то есть точный момент, который поддерживает нашу стабильность компании и рентабельность. Основным направлением деятельности компании является компания Bitcoin торговая и Bitcoin mining.The нынешние члены нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в cryptocurrencies свела нас. Так родилась компания, наша роль заключается в предоставлении каждому человеку возможность принять участие в связанных с Bitcoin бизнес и заработать прибыль легко с нашей мощной системой.
Наша главная цель состоит в том, чтобы добиться максимально возможный доход возможно для обеих сторон: для нас и наших инвесторов. Мы применяем различные методы торговли для получения прибыли. Мы работаем почасовую прибыль для всех инвесторов в Bitcoin и валютном рынке торговли!
В разделе Bitcoin торгов, мы высоко intellgent разработаны робот автоматической торговли часто betwenn иной мировой торговой платформы класса. Мы покупаем Bitcoin с более низкой цене и продать его в более высокой цене, чтобы получить прибыль. Профессиональная система управления рисками торговли снижает потенциальный риск и вознаграждение нашу торговлю с высокой прибылью.
HourBitcoin.com изменить все оплачивая режим инвестиционного платежа типа. Присоединяйтесь к HourBitcoin сейчас и мгновенные снимать в течение одного часа. Ваш весь путь делать деньги меняется здесь!
Инвестиционные планы:
1) План А
Для 225 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan A
0.5% HOURLY
For 225 Hours
Min - Max Deposits:
10$ - 10,000$
Principal Included
Hourly Instant Payment
2) План B
Для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan B
2% HOURLY
For 120 Hours
Min - Max Deposits:
500$ - 10,000$
Principal Included
Hourly Instant Payment
3) План C
Для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Plan C
4% HOURLY
For 72 Hours
Min - Max Deposits:
3000$ - 20,000$
Principal Included
Hourly Instant Payment
4) Fast Plan
Для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Fast Plan
5%-8% HOURLY
For 24 Hours
Min - Max Deposits:
800$ - 20,000$
Principal Included
Hourly Instant Payment
5) План 1
Для 120 часов.Депозит возвращается после.
Plan I
0.05% - 0.4%
Hourly For 120 Hours
Min - Max Deposits:
10$ - 5,000$
Principal Return
Hourly Instant Payment
6) План 2
Для 90 часов.Депозит возвращается после.
Plan II
0.5% - 1.5%
Hourly For 90 Hours
Min - Max Deposits:
300$ - 10,000$
Principal Return
Hourly Instant Payment
7) План 3
Для 60 часов.Депозит возвращается после.
Plan III
2% - 3%
Hourly For 60 Hours
Min - Max Deposits:
2000$ - 20,000$
Principal Return
Hourly Instant Payment
8) План 4
Для 30 часов.Депозит возвращается после.
Plan IV
4% - 6%
Hourly For 30 Hours
Min - Max Deposits:
5000$ - 50,000$
Principal Return
Hourly Instant Payment
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin
Выплаты инстант.
Посмотрите сайт здесь:
https://www.hourbitcoin.com/
Партнерская программа:
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мы предлагаем 2% -8% программы Рефералка для наших клиентов. Это хороший способ заработать дополнительные деньги. Приглашая больше людей в наши инвестиционные программы, вы мгновенно получите 2% -8% реф комиссии от каждого депозита ваших рефералов сделанных.
Мой вклад в финансовую компанию:
0.01051 (10 долларов).
Batch: CPBA3GPQ2LOR6ILZA6079SHPPI
2017-01-31 16:45:01
https://blockchain.info/tx/154b88990...9f6edb182c99ee
Темы на заграничных форумах:
http://www.moneymakergroup.com/Hour-...i-t519887.html
http://www.dreamteammoney.com/index....=277607&st=910
Контактная информация.
Адрес:
Location:158 Burman Road, Shirley Solihull, West Midlands England, B90 2BE
Телефон для VIP клиентов: Phone:+44 19****0056(For VIP)
Электронная почта: admin@hourbitcoin.com
добавлено через 4 минуты
Hourbitcoin.com платит инстант.
01.31.17 16:11 Account Receive +10.00 Received Payment 10.00 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162275982. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .
добавлено через 7 минут
01.31.17 18:27 Account Receive +0.6 Received Payment 0.6 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162293381. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .