Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hourbitcoin-hourbitcoin.com

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Старый Сегодня, 22:03
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 1,623
Благодарностей: 648
КП: 0.080
Hourbitcoin-hourbitcoin.com
Дата открытия финансовой компании 22 июля 2016 года.

О компании:

Добро пожаловать в HourBitcoin.com
Совершенствуй свой бизнес !!!

HourBitcoin.com LIMITED была основана группой профессиональных трейдеров, которые точно знают, что это берет, чтобы заработать максимальную выгоду от рынка капитала в августе 2015 года Каждый трейдер в нашей группе имеет более чем 10-летний опыт торговли и успешных торговых записей, как мы знаем, то есть точный момент, который поддерживает нашу стабильность компании и рентабельность. Основным направлением деятельности компании является компания Bitcoin торговая и Bitcoin mining.The нынешние члены нашей команды из разных научных дисциплин, но наша общая вера в cryptocurrencies свела нас. Так родилась компания, наша роль заключается в предоставлении каждому человеку возможность принять участие в связанных с Bitcoin бизнес и заработать прибыль легко с нашей мощной системой.

Наша главная цель состоит в том, чтобы добиться максимально возможный доход возможно для обеих сторон: для нас и наших инвесторов. Мы применяем различные методы торговли для получения прибыли. Мы работаем почасовую прибыль для всех инвесторов в Bitcoin и валютном рынке торговли!
В разделе Bitcoin торгов, мы высоко intellgent разработаны робот автоматической торговли часто betwenn иной мировой торговой платформы класса. Мы покупаем Bitcoin с более низкой цене и продать его в более высокой цене, чтобы получить прибыль. Профессиональная система управления рисками торговли снижает потенциальный риск и вознаграждение нашу торговлю с высокой прибылью.

HourBitcoin.com изменить все оплачивая режим инвестиционного платежа типа. Присоединяйтесь к HourBitcoin сейчас и мгновенные снимать в течение одного часа. Ваш весь путь делать деньги меняется здесь!

Инвестиционные планы:

1) План А
Для 225 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan A

0.5% HOURLY
For 225 Hours

Min - Max Deposits:

10$ - 10,000$

Principal Included
Hourly Instant Payment

2) План B
Для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan B

2% HOURLY
For 120 Hours

Min - Max Deposits:

500$ - 10,000$

Principal Included
Hourly Instant Payment

3) План C
Для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Plan C

4% HOURLY
For 72 Hours

Min - Max Deposits:

3000$ - 20,000$

Principal Included
Hourly Instant Payment

4) Fast Plan
Для 24 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Fast Plan

5%-8% HOURLY
For 24 Hours

Min - Max Deposits:
800$ - 20,000$
Principal Included
Hourly Instant Payment

5) План 1
Для 120 часов.Депозит возвращается после.

Plan I

0.05% - 0.4%
Hourly For 120 Hours

Min - Max Deposits:

10$ - 5,000$

Principal Return
Hourly Instant Payment

6) План 2
Для 90 часов.Депозит возвращается после.

Plan II

0.5% - 1.5%
Hourly For 90 Hours

Min - Max Deposits:

300$ - 10,000$

Principal Return
Hourly Instant Payment

7) План 3
Для 60 часов.Депозит возвращается после.

Plan III

2% - 3%
Hourly For 60 Hours

Min - Max Deposits:

2000$ - 20,000$

Principal Return
Hourly Instant Payment

8) План 4
Для 30 часов.Депозит возвращается после.

Plan IV

4% - 6%
Hourly For 30 Hours

Min - Max Deposits:

5000$ - 50,000$

Principal Return
Hourly Instant Payment

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin

Выплаты инстант.

Посмотрите сайт здесь:

https://www.hourbitcoin.com/

Партнерская программа:

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мы предлагаем 2% -8% программы Рефералка для наших клиентов. Это хороший способ заработать дополнительные деньги. Приглашая больше людей в наши инвестиционные программы, вы мгновенно получите 2% -8% реф комиссии от каждого депозита ваших рефералов сделанных.

Мой вклад в финансовую компанию:

0.01051 (10 долларов).

Batch: CPBA3GPQ2LOR6ILZA6079SHPPI

2017-01-31 16:45:01

https://blockchain.info/tx/154b88990...9f6edb182c99ee

Темы на заграничных форумах:

http://www.moneymakergroup.com/Hour-...i-t519887.html

http://www.dreamteammoney.com/index....=277607&st=910

Контактная информация.

Адрес:

Location:158 Burman Road, Shirley Solihull, West Midlands England, B90 2BE

Телефон для VIP клиентов: Phone:+44 19****0056(For VIP)

Электронная почта: admin@hourbitcoin.com

добавлено через 4 минуты
Hourbitcoin.com платит инстант.

01.31.17 16:11 Account Receive +10.00 Received Payment 10.00 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162275982. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .

добавлено через 7 минут
01.31.17 18:27 Account Receive +0.6 Received Payment 0.6 USD from account U1057086 to account U7664***. Batch: 162293381. Memo: API Payment. Withdrawal to Athlete from hourbitcoin.com .
Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Anglijsk вне форума  
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