OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,905 Благодарностей: 579 КП: 0.114

В США неизвестный мужчина раздает деньги случайным людям



Британское издание Зе Сан (The Sun) на своих страницах рассказало, что в Соединенных Штатах, некий мужчина занимается раздачей денег случайным людям. Единственно, что не скрывает о себе этот незнакомец, так это своё имя - он утверждает, что его зовут Маркос, хотя нет никакой гарантии, что это имя реальное, а не просто выдуманное.



Итак, буквально на днях, одна американка захотела взять напрокат CD-диск с фильмом, который она давно искала и хотела посмотреть. Сказано - сделано, как раз рабочая неделя приближалась к концу и было время на просмотр фильма. И вот прийдя после работы с диском домой, она уже предвкушала интересный вечер за просмотром желанного кино, однако каково было её удивление, когда она открыла коробку из под диска, а оттуда выпали свернутые в несколько раз настоящие американские доллары.



Подобрав с пола 5 свернутых купюр и развернув их, она убедилась, что это были реальные двадцатидолларовые купюры общей суммой в размере 100 долларов США. "Вот так подарок!" - невольно вырвалось у неё из груди.



Кроме свернутых купюр, в диске оказалась приложенная записка, о которой в Твиттере уже рассказала дочь этой счастливой американки. И вот как она передала содержание этого послания для счастливого незнакомца: "Здравствуйте, меня зовут Маркос и раньше, я ежемесячно расходовал 100 долларов, даря их первому встречному, когда просто выходил на улицу из дома. Эти деньги я мог бы потратить на себя, но может они нужнее другому? И в наступившем году, я решил немного изменить традиции и закладываю несколько купюр просто в этот "счастливый" CD-диск и вы, уважаемый получатель, станете первым счастливчиком денег от меня уже в этом, 2017 году. Есть одна просьба к вам - потратьте эти деньги с пользой для себя, а если они вам будут не нужны, отдайте тому, кто более нуждается в них. Самого лучшего дня вам, Маркос!"



Издание не уточняет, на что именно пошли полученные деньги, которые практически упали почти с неба, но девушка, конечно, написала слова благодарности в своем Твиттере для щедрого дарителя как: "Маркос, кто ты ни был, но пусть Господь Бог хранит тебя всегда!"



Правда, в жизни порой случаются удивительные истории и в том числе с такими вот денежными подарками. Просто счастливчики.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5890cd487dfcd Британское издание Зе Сан (The Sun) на своих страницах рассказало, что в Соединенных Штатах, некий мужчина занимается раздачей денег случайным людям. Единственно, что не скрывает о себе этот незнакомец, так это своё имя - он утверждает, что его зовут Маркос, хотя нет никакой гарантии, что это имя реальное, а не просто выдуманное.Итак, буквально на днях, одна американка захотела взять напрокат CD-диск с фильмом, который она давно искала и хотела посмотреть. Сказано - сделано, как раз рабочая неделя приближалась к концу и было время на просмотр фильма. И вот прийдя после работы с диском домой, она уже предвкушала интересный вечер за просмотром желанного кино, однако каково было её удивление, когда она открыла коробку из под диска, а оттуда выпали свернутые в несколько раз настоящие американские доллары.Подобрав с пола 5 свернутых купюр и развернув их, она убедилась, что это были реальные двадцатидолларовые купюры общей суммой в размере 100 долларов США. "Вот так подарок!" - невольно вырвалось у неё из груди.Кроме свернутых купюр, в диске оказалась приложенная записка, о которой в Твиттере уже рассказала дочь этой счастливой американки. И вот как она передала содержание этого послания для счастливого незнакомца: "Здравствуйте, меня зовут Маркос и раньше, я ежемесячно расходовал 100 долларов, даря их первому встречному, когда просто выходил на улицу из дома. Эти деньги я мог бы потратить на себя, но может они нужнее другому? И в наступившем году, я решил немного изменить традиции и закладываю несколько купюр просто в этот "счастливый" CD-диск и вы, уважаемый получатель, станете первым счастливчиком денег от меня уже в этом, 2017 году. Есть одна просьба к вам - потратьте эти деньги с пользой для себя, а если они вам будут не нужны, отдайте тому, кто более нуждается в них. Самого лучшего дня вам, Маркос!"Издание не уточняет, на что именно пошли полученные деньги, которые практически упали почти с неба, но девушка, конечно, написала слова благодарности в своем Твиттере для щедрого дарителя как: "Маркос, кто ты ни был, но пусть Господь Бог хранит тебя всегда!"Правда, в жизни порой случаются удивительные истории и в том числе с такими вот денежными подарками. Просто счастливчики.Специально для mmgp.ru

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