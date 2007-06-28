Global Project Invest - gpi-capital.com

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Global Project Invest
Global Project Invest предлагает своим партнерам 6 инвестиционных планов с доходностью от 4 до 10% в день. Вы можете выбрать любой тариф, в зависимости от Ваших целей и уровня желаемого дохода. Процесс вывода средств занимает не более минуты и происходит автоматически. Чтобы мотивировать на привлечение новых участников, разработана прогрессивная партнерская программа из 5 уровней.
✈ Старт: 15.12.16
Маркетинг:
STARTER 4% в день на 1 день | Вклады от 100 RUB до 4999 RUB
BASIC 5% в день на 7 дней | Вклады от 5000 RUB до 14999 RUB
ADVANCED 6% в день на 25 дней | Вклады от 15000 RUB до 44999 RUB
PREMIUM 7% в день на 45 дней | Вклады от 45000 RUB до 94999 RUB
PROFESSIONAL 8% в день на 55 дней (ежемесячные выплаты) | Вклады от 95000 RUB до 499999 RUB
VIP 10% в день на 120 дней (ежемесячные выплаты) | Вклады от 500000 RUB до 1500000 RUB
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 1500000 RUB
Принимает: Payeer, Яндекс.Деньги, карты VISA и MasterCard
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-3-2-1-1%
Техническая часть:
— уникальный скрипт
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://gpi-capital.com/ref/VIPMonitor
Депозит: