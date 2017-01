TTLuck2017 Любитель

Third Kind Venture Capital закрыл свой первый венчурный фонд с $44.325 млн. Third Kind Venture Capital, нью-йоркская венчурная фирма, финансирующая стартапы ранней стадии, закрыла свой первый фонд в $44.325 млн. Согласно нормативной форме, поданной в SEC, финансирование предоставили 10 инвесторов. Согласно документу управляющим партнером назначена Шана Фишер. С декабря 2003 по июнь 2010 года, г-жа Фишер занимала должность старшего вице-президента IAC по стратегическому планированию слияний и поглощений, а до того, занимала пост старшего вице-президента бизнес-операций в той же компании. Еще ранее Фишер занимала пост вице-президента и директора по медиа и технологии слияний и поглощений и корпоративным финансам в Allen & Company. В этом качестве она управляла основными инвестициями и давала рекомендации по публичным торгам технологических фирм, частных телекоммуникационных фирм и медиа-компаниям. До Allen & Company, LLC., Шана Фишер была руководителем программ корпорации Microsoft. По данным LinkedIn, в команду также входят партнер и операционный директор Алекс Бинкли.

По данным платформы AngelList, Third Kind Venture Capital уже сделал инвестиции в Homemade, Lily, Kimono Labs (приобретенный Palantir Technologies), Case, Chain, CodeCombat, Shout, Blockstack и Tubular Labs.



