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FingoPay: как оплатить покупки в баре, не доставая кошелек

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FingoPay: как оплатить покупки в баре, не доставая кошелек


В Великобритании отпечатки пальца заменят платежные карты и наличку.

На днях в Великобритании состоялась первая транзакция исключительно по скану пальца. Посетитель ночного клуба Proud Camden приложил палец к сканеру – и оплатит свой напиток в баре, не доставая кошелек.

Руководство ночного заведения считает, что таким образом удастся сократить очереди возле бара и повысить уровень защиты платежей.

Сервис FingoPay использует сканер вен производства Sthaler. Он позволяет построить 3D-модель узора пальца, сокращая шансы на подделку этого биометрического маркера. И позволяет отказаться от традиционных паролей.

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Метки
новости, платежная система
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