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Большинство людей уже не видит в Китае мировую фабрику

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Старый Сегодня, 20:38
#1
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Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 211
Благодарностей: 4
КП: 0.018
Большинство людей уже не видит в Китае мировую фабрику


Ежегодное исследование компании IHS Markit показывает, что сложившийся стереотип о том, что Китай – это мировая фабрика, можно сказать разрушен, во всяком случае для большинства людей утратил свою актуальность.

Доля опрошенных, которые считают, что Китай по-прежнему является местом, которое привлекает дешевые ресурсы, в 2016 году впервые составляет менее 50%. Чтобы было нагляднее, в опросе, который проводился в 2012 году, число респондентов, считавших Китай мировой фабрикой было около 70%.

Многие годы компании из разных стран переносили свое производство в Китай, где дешевая рабочая сила позволяла получить больше выгоды. Однако такая тенденция снижалась несколько последних лет, поскольку зарплаты в Китае все это время несколько росли и теперь поднебесная теряет свою былую привлекательность для компания, которые ищут возможности экономить на производстве.

Международная организация труда отслеживает динамику роста зарплат в Китае и ее данные свидетельствуют о том, что средняя заработная плата в Китае увеличилась вдвое за предыдущие десять лет. В 2014 году показатель номинальной заработной платы в азиатском регионе для Китая 685 долларов, что гораздо выше, чем во Вьетнаме (212 долларов), на Филиппинах (216 долларов), В Таиланде (408 долларов). И хотя издержки на зарплату в Китае для компаний растут, практика показывает, что переводить производство в более «экономные» регионы фирмы не торопятся. Не смотря на растущие расходы Китай остается для компаний производителей знакомой территорией, на которой помимо дешевых ресурсов, еще и задействованы глобальные цепочки поставок.

Для поиска ресурсов наиболее задействованными регионами по результатам опроса является Китай, наряду с Мексикой и Индией. Тогда как самые низкие результаты у США и Европы.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:http://www.etxt.biz/antiplagiat/2dd9...cbcd8720b32f5/
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