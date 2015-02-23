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За январь в Украине 129 тысяч предпринимателей закрыли свои предприятия

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Старый Сегодня, 20:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 211
Благодарностей: 4
КП: 0.018
За январь в Украине 129 тысяч предпринимателей закрыли свои предприятия


За прошедший месяц в Украине около 129 тысяч частных предпринимателей свернули свой бизнес, после того как их обязали платить более высокую минимальную зарплату. По словам Владимира Гройсмана, в этом нет никакой негативной тенденции для бизнеса, так как практически из этих предпринимателей 112 тысяч вовсе не вели предпринимательской деятельности, не отчисляли в бюджет налоги и не пополняли своими взносами Пенсионный фонд.

Это просто сухая статистика, которая свидетельствует о том, что сократилось число предпринимателей «на бумаге», тех, кто когда-то зарегистрировал частное предпринимательство, но не вел предпринимательской деятельности вовсе или уже некоторое время. Соответственно такие «предприниматели-бездельники» не платили пенсионных взносов. В этой ситуации, по словам премьер-министра, получается совершенно очевидно, что раз такие предприниматели существуют, пусть и только на бумаге, они придут за пенсией в свое время. И почему они должны забирать пенсию, у тех, с кого пенсионные взносы отчислял работодатель.

Комментируя количество частных предпринимателей закрывших свои предприятия, Гройсман сделал акцент на том, что количество рабочих предприятий и предпринимателей в Украине больше 2 млн. Так что он совершенно не видит никакой трагедии, если кто-то там закрыл свой бизнес.

Стоит напомнить, что начиная с первого января правительство обязало индивидуальных предпринимателей платить ежемесячно единый социальный взнос в размере 704 грн, не зависимо от того получил предприниматель в этом месяце прибыль или нет.

Эта законодательная норма оценивается экспертами как контрпродуктивная, поскольку та часть предпринимателей, которые работают сезонно или время от времени и раньше платили налоги, теперь почти вынуждены будут уйти в тень.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/4792...2d2a314bdeb86/
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Arise на форуме  
Старый Сегодня, 20:43
#2
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 765
Благодарностей: 122
КП: 0.300
Re: За январь в Украине 129 тысяч предпринимателей закрыли свои предприятия
Если предприниматель захочет заплатить налоги то он их заплатит. Оформится на «сезон» заплатит что положено и закроет по окончании сезона.
Nicu9999 на форуме  
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