Стартап YouEarnedIt получил $ 6.5 млн для своей SaaS-платформы

Стартап YouEarnedIt, расположенный в Остин (штат Техас), по разработке SaaS приложения для вознаграждения сотрудников компаний, закрыл раунд финансирования на $6.5 миллионов.
Главными инвесторами серии А стали Silverton Partners (венчурная компания, специализирующаяся на стартапах ранних стадиях) и IDG Ventures (фонд гигант с капиталом $3.8 млрд), а также уже существующие инвесторы WPP, Social Starts, компания Motley Fool и Capital Factory. Стартап использует привлечённые средства для разработки новых продуктов своей платформы и для его роста.
YouEarnedIt создала Отамн Меннинг еще в 2013 году. Стартап предоставляет SaaS-платформу компаниям для их связи с сотрудниками. Приложение даёт возможность пообщаться, написать сообщение, а также получить денежное вознаграждение. На сегодняшний день программных обеспечением YouEarnedIt пользуются мелкие компании и более 500 компаний в сфере промышленности.
Перевод специально для MMGP.RU