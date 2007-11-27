Китайский футбол. Чемпионат Китая по футболу.

Сейчас китайские клубы стали наведу, покупая звезд в свой чемпионат, взвинтив трансферную стоимость футболистов и предлагают им очень большие деньги, которых они не стоят. Так например 33-х летний ветеран Карлос Тевес с недавних пор выступает за "Шанхай Шэньхуа" и получает 720 тыс. евро в неделю, являясь самым высокооплачиваемым футболистом мира в данный момент. Лео Месси тоже может перейти в Китай на зарплату в 100 млн евро в год, если не получится договориться с Барселоной на новый контракт.
Китайская суперлига была основана недавно, в 2004 году,с 2011 года формат расширился и теперь выступает 16 команд. Действует лимит на трёх легионеров, поэтому самые состоятельные команда стараются подписать только самых лучших и звездных игроков. Основная масса клубов находится на востоке Китая. Уже сейчас стадионы имеют в среднем 50000 вместительность и заполняются на 50%.
Со слов комментатора Геннадия Орлова, Китай имеет многолетний план развития футбола, который должен вывести китайскую сборную и чемпионат на конкурентноспособный уровень (похожие реформы уже были в Японии и США), также с его слов китайский лидер Си Цзиньпин любит футбол, а владельцы клубов платят в 8 раз меньше налогов, получается что для миллиардеров выгодно владеть клубом и тратить на ветер многие миллионы долларов
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