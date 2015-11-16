OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,904 Благодарностей: 579 КП: 0.114

Мошенники все чаще используют для своих махинаций банковские отделения



В России (и особенно в Москве) всё чаще происходят истории когда мошенники дают через сайты объявлений в Интернете информацию о том, что якобы можно через отделения или офисы банков поменять гражданам валюту (туда или обратно) по более выгодному курсу и причём находятся, те кто попадается на этот крючок.



Например, недавно в Москве произошел подобный случай: - мошенник назначил встречу мужчине, который хотел поменять свои 3,9 млн рублей на доллары США в одном из офисов московского банка. В назначенную дату и время, мужчина прибыл в этот офис со своими 3,9 млн рублями и даже встретился, как он думал с ответственным сотрудником банка, однако после того, как пачки с рублями "перекочевали" в пластиковый пакет мошенника, того и след просто простыл.



В МВД РФ раскрывают 2 наиболее распространенных нынешних метода обмана доверчивых граждан при вот таком "обмене" валюты.



В первом случае, мошенники оборудуют арендованное ими (на поддельные документы обычно) помещение под реальный пункт обмена валюты и допофис какого-нибудь банка. Далее на сайтах объявлений дают информацию, что де в этом офисе можно производить обмен по хорошему курсу для крупных сумм денег, но внимание (!) при этом дают адрес реально работающего отделения или "операционной кассы вне кассового узла" (ОКВКУ) и телефон для связи на подставное лицо. Также могут создать поддельный сайт с информацией об обмене.



Когда клиент "созревает", то в ответ на его звонок (на указанный "левый" в объявлении телефон, конечно), ему вдруг сообщают, что в указанном в объявлении ОКВКУ сейчас нет необходимой суммы и просят проехаться до другого ОКВКУ, мол, а там всё нормально и требуемая сумма его уже ждёт. Ничего не подозревающий гражданин, едет по указанному адресу, попадает в "левый" пункт обмена и сдает через окошечко всю наличность. В этот момент, один из участников группы берет этот нал и например, под предлогом проверки на подлинность, выходит из помещения кассы и уходит через "черный вход". Второй преступник тоже может выйти через некоторое время из помещения, ну чтобы типа помочь первому своему товарищу или подруге. При этом клиент наблюдает в самой кассе включенный компьютер, сотовые, верхнюю одежду, сумочки и прочие вещи: - ну как тут подумаешь, что тебя оставили навсегда?



Также преступники могут еще например, взломать сайт какого-нибудь банка и вставить на него свои телефонные номера и действовать по той же самой схеме, что описана выше.



Случай номер два касается аренды банковской ячейки по подложному паспорту. Арендовав ячейку, в одном из допофисов банка, они через определенный срок времени входят в доверие к персоналу. Далее от них поступает просьба, что мол нужно совершить крупную сделку и для этого им нужна переговорная комната. Забронировав комнату, то снова, как и в первом случае выше, на сайте объявлений дается информация о выгодной покупке или продаже валюты в одном из отделений банка. Конечно, особенно в той же Москве, обратного звонка ждать долго не приходится и в итоге обе стороны договариваются о встрече в банке. Клиент подъехав к банку делает звонок по номеру взятому из объявления. Из здания допофиса появляется мошенник и проводит клиента в переговорную комнату, о которой он заранее договорился. Далее всё по-накатанной: - деньги изымаются под предлогом проверки их подлинности в кассе, дверь за мошенником закрываюся и он уходит по-английски, не прощаясь, и конечно, навсегда.



Резюме: граждане, не меняйте крупные суммы валюты в непроверенных вами заранее офисах банка и пунктах обмена - это чревато!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5890b35dc0496 В России (и особенно в Москве) всё чаще происходят истории когда мошенники дают через сайты объявлений в Интернете информацию о том, что якобы можно через отделения или офисы банков поменять гражданам валюту (туда или обратно) по более выгодному курсу и причём находятся, те кто попадается на этот крючок.Например, недавно в Москве произошел подобный случай: - мошенник назначил встречу мужчине, который хотел поменять свои 3,9 млн рублей на доллары США в одном из офисов московского банка. В назначенную дату и время, мужчина прибыл в этот офис со своими 3,9 млн рублями и даже встретился, как он думал с ответственным сотрудником банка, однако после того, как пачки с рублями "перекочевали" в пластиковый пакет мошенника, того и след просто простыл.В МВД РФ раскрывают 2 наиболее распространенных нынешних метода обмана доверчивых граждан при вот таком "обмене" валюты.В первом случае, мошенники оборудуют арендованное ими (на поддельные документы обычно) помещение под реальный пункт обмена валюты и допофис какого-нибудь банка. Далее на сайтах объявлений дают информацию, что де в этом офисе можно производить обмен по хорошему курсу для крупных сумм денег, но внимание (!) при этом дают адрес реально работающего отделения или "операционной кассы вне кассового узла" (ОКВКУ) и телефон для связи на подставное лицо. Также могут создать поддельный сайт с информацией об обмене.Когда клиент "созревает", то в ответ на его звонок (на указанный "левый" в объявлении телефон, конечно), ему вдруг сообщают, что в указанном в объявлении ОКВКУ сейчас нет необходимой суммы и просят проехаться до другого ОКВКУ, мол, а там всё нормально и требуемая сумма его уже ждёт. Ничего не подозревающий гражданин, едет по указанному адресу, попадает в "левый" пункт обмена и сдает через окошечко всю наличность. В этот момент, один из участников группы берет этот нал и например, под предлогом проверки на подлинность, выходит из помещения кассы и уходит через "черный вход". Второй преступник тоже может выйти через некоторое время из помещения, ну чтобы типа помочь первому своему товарищу или подруге. При этом клиент наблюдает в самой кассе включенный компьютер, сотовые, верхнюю одежду, сумочки и прочие вещи: - ну как тут подумаешь, что тебя оставили навсегда?Также преступники могут еще например, взломать сайт какого-нибудь банка и вставить на него свои телефонные номера и действовать по той же самой схеме, что описана выше.Случай номер два касается аренды банковской ячейки по подложному паспорту. Арендовав ячейку, в одном из допофисов банка, они через определенный срок времени входят в доверие к персоналу. Далее от них поступает просьба, что мол нужно совершить крупную сделку и для этого им нужна переговорная комната. Забронировав комнату, то снова, как и в первом случае выше, на сайте объявлений дается информация о выгодной покупке или продаже валюты в одном из отделений банка. Конечно, особенно в той же Москве, обратного звонка ждать долго не приходится и в итоге обе стороны договариваются о встрече в банке. Клиент подъехав к банку делает звонок по номеру взятому из объявления. Из здания допофиса появляется мошенник и проводит клиента в переговорную комнату, о которой он заранее договорился. Далее всё по-накатанной: - деньги изымаются под предлогом проверки их подлинности в кассе, дверь за мошенником закрываюся и он уходит по-английски, не прощаясь, и конечно, навсегда.Резюме: граждане, не меняйте крупные суммы валюты в непроверенных вами заранее офисах банка и пунктах обмена - это чревато!Специально для mmgp.ru

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