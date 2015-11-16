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Мошенники все чаще используют для своих махинаций банковские отделения

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Старый Сегодня, 20:05
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
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Регистрация: 16.11.2015
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Мошенники все чаще используют для своих махинаций банковские отделения


В России (и особенно в Москве) всё чаще происходят истории когда мошенники дают через сайты объявлений в Интернете информацию о том, что якобы можно через отделения или офисы банков поменять гражданам валюту (туда или обратно) по более выгодному курсу и причём находятся, те кто попадается на этот крючок.

Например, недавно в Москве произошел подобный случай: - мошенник назначил встречу мужчине, который хотел поменять свои 3,9 млн рублей на доллары США в одном из офисов московского банка. В назначенную дату и время, мужчина прибыл в этот офис со своими 3,9 млн рублями и даже встретился, как он думал с ответственным сотрудником банка, однако после того, как пачки с рублями "перекочевали" в пластиковый пакет мошенника, того и след просто простыл.

В МВД РФ раскрывают 2 наиболее распространенных нынешних метода обмана доверчивых граждан при вот таком "обмене" валюты.

В первом случае, мошенники оборудуют арендованное ими (на поддельные документы обычно) помещение под реальный пункт обмена валюты и допофис какого-нибудь банка. Далее на сайтах объявлений дают информацию, что де в этом офисе можно производить обмен по хорошему курсу для крупных сумм денег, но внимание (!) при этом дают адрес реально работающего отделения или "операционной кассы вне кассового узла" (ОКВКУ) и телефон для связи на подставное лицо. Также могут создать поддельный сайт с информацией об обмене.

Когда клиент "созревает", то в ответ на его звонок (на указанный "левый" в объявлении телефон, конечно), ему вдруг сообщают, что в указанном в объявлении ОКВКУ сейчас нет необходимой суммы и просят проехаться до другого ОКВКУ, мол, а там всё нормально и требуемая сумма его уже ждёт. Ничего не подозревающий гражданин, едет по указанному адресу, попадает в "левый" пункт обмена и сдает через окошечко всю наличность. В этот момент, один из участников группы берет этот нал и например, под предлогом проверки на подлинность, выходит из помещения кассы и уходит через "черный вход". Второй преступник тоже может выйти через некоторое время из помещения, ну чтобы типа помочь первому своему товарищу или подруге. При этом клиент наблюдает в самой кассе включенный компьютер, сотовые, верхнюю одежду, сумочки и прочие вещи: - ну как тут подумаешь, что тебя оставили навсегда?

Также преступники могут еще например, взломать сайт какого-нибудь банка и вставить на него свои телефонные номера и действовать по той же самой схеме, что описана выше.

Случай номер два касается аренды банковской ячейки по подложному паспорту. Арендовав ячейку, в одном из допофисов банка, они через определенный срок времени входят в доверие к персоналу. Далее от них поступает просьба, что мол нужно совершить крупную сделку и для этого им нужна переговорная комната. Забронировав комнату, то снова, как и в первом случае выше, на сайте объявлений дается информация о выгодной покупке или продаже валюты в одном из отделений банка. Конечно, особенно в той же Москве, обратного звонка ждать долго не приходится и в итоге обе стороны договариваются о встрече в банке. Клиент подъехав к банку делает звонок по номеру взятому из объявления. Из здания допофиса появляется мошенник и проводит клиента в переговорную комнату, о которой он заранее договорился. Далее всё по-накатанной: - деньги изымаются под предлогом проверки их подлинности в кассе, дверь за мошенником закрываюся и он уходит по-английски, не прощаясь, и конечно, навсегда.

Резюме: граждане, не меняйте крупные суммы валюты в непроверенных вами заранее офисах банка и пунктах обмена - это чревато!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5890b35dc0496
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Старый Сегодня, 20:45
#2
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 765
Благодарностей: 122
КП: 0.300
Re: Мошенники все чаще используют для своих махинаций банковские отделения
А как этот «участник» попадает в помещение кассы? Получается что отделение «завязано»?
Nicu9999 на форуме  
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