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Комментатор Василий Уткин

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Старый Сегодня, 19:48
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,446
Благодарностей: 4,434

награды Волшебный горшочек 
Комментатор Василий Уткин
Василий Уткин - российский спортивный комментатор, журналист, радиоведущий, шоумен, актер. Известен своим эпатажным поведением, участник многочисленных скандалов, есть своё безкопмромисное мнение по различным вопросам, вообщем имеет большой вес (в прямом и переносном смысле )

Снимался в четырех фильмах, двух клипах (ниже видео), озвучивал яндекс-навигатор и различные рекламные ролики. Отметился даже открытием
букмекерской конторы.

Начал свою карьеру еще в начале 90-х годов, вёл программу "Футбольный клуб" на НТВ, сейчас эту программу можно увидеть-услышать в эфире радио "Эхо Москвы" (ниже видео последнего выпуска).

Кроме этого сейчас регулярно приглашается в гости на радио "Спорт" в программу "100% футбола" (обычно по средам) и "Бомбардиры". С недавних пор на канале РБК начал вести короткую программу "Cпорт с Василием Уткиным":




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tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 20:15
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 1,193
Благодарностей: 152
КП: 0.052
Re: Комментатор Василий Уткин
Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец

Комментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

- Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне по-китайски звучит. Ранее стало известно, что китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы. Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич. За «Зенит» нападающий выступает с 2015 года. В 64 матчах за питерский клуб, он забил 31 гол. В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл Кубок и Суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны.
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