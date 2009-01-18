Комментатор Василий Уткин

Василий Уткин - российский спортивный комментатор, журналист, радиоведущий, шоумен, актер. Известен своим эпатажным поведением, участник многочисленных скандалов, есть своё безкопмромисное мнение по различным вопросам, вообщем имеет большой вес (в прямом и переносном смысле
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Снимался в четырех фильмах, двух клипах (ниже видео), озвучивал яндекс-навигатор и различные рекламные ролики. Отметился даже открытием
букмекерской конторы.
Начал свою карьеру еще в начале 90-х годов, вёл программу "Футбольный клуб" на НТВ, сейчас эту программу можно увидеть-услышать в эфире радио "Эхо Москвы" (ниже видео последнего выпуска).
Кроме этого сейчас регулярно приглашается в гости на радио "Спорт" в программу "100% футбола" (обычно по средам) и "Бомбардиры". С недавних пор на канале РБК начал вести короткую программу "Cпорт с Василием Уткиным":