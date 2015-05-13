Стартап Spotcap получил 14 млн евро от банка Новой Зеландии для своего сервиса

Кредитный сервис Spotcap объявил о сотрудничестве с Новозеландским банком для предоставления кредита, размеров 14 млн евро для развития финтех стартапов Германии, для компаний в Испании, Нидерландах, Великобритании и Австралии
Spotcap основали в 2014 году и предлагает онлайн-кредитымалым и средним предприятиям (малый и средний бизнес). В то же время, как обычные кредиторы выдают кредиты основываясь на финансовых отчетах заёмщика и ссылаясь на кредитную историю, Spotcap использует своего рода уникальный, собственной разработки алгоритм кредита, который дает совершенное понимание финансового состояния новых компаний, что в итоге делает выдачу быстрой и самое важное – обоснованной.
Spotcap запустился в Испании, расширялся до Нидерландов и Австралии в 2015 году, Англии в 2016 году и Новой Зеландии в 2017 году (на основе партнерства с Новозеландским банком).
Йенс Волозкцак, акционер и генеральный деректор сообщил:
Наше главная цель – рост и развитие финтех индустрии, мы также начинали и рады сотрудничать с центральным банком. Это очень важно для Spotcap.
Spotcap выдал более чем 65 миллионов евро кредитов малым и средним предприятиям по всему миру и успешно заработал 78 миллионов евро в составе собственного капитала и долгового финансирования. Финтех компаниям также помогают венчурные фонды и частные инвесторы, такие как Rocket Internet, Finstar Financial Group ( сосредоточена исключительно на финтех стартапах), холдинг Access Industries,фонд Holtzbrinck Ventures, Kreos Capital и центральный Новозеландский банк.
Перевод специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT 100%