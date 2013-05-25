Рефбек 10% от начислений ( суммарно 15% от вклада ) Robinhood.global - Robinhood

Привет, форумчане!
Предлагаю рефбек 10% от начислений ( суммарно 15% от вклада )
по проекту - Robinhood.global
Обсуждение проекта здесь -
mmgp.ru/showthread.php?t=478547
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по ссылке в моей подписи ( нижняя строчка ), на блоге. Проверяйте за ранее мой id
в проекте 260067004
2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек
3. Укажите логин в проекте, сумму вклада, номер кошелька
4. После получения рефбека желательно отписаться в этой теме.
Реферальная программа в проекте от дохода, возврат рефбека буду производить 1 раз в неделю
Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!
Большого профита