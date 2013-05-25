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Рефбек 10% от начислений ( суммарно 15% от вклада ) Robinhood.global - Robinhood

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Старый Сегодня, 19:28
#1
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,827
Благодарностей: 1,177
КП: 0.143
Рефбек 10% от начислений ( суммарно 15% от вклада ) Robinhood.global - Robinhood
Привет, форумчане!



Предлагаю рефбек 10% от начислений ( суммарно 15% от вклада ) по проекту - Robinhood.global



Обсуждение проекта здесь - mmgp.ru/showthread.php?t=478547



Условия получения рефбека:


1. Регистрация по ссылке в моей подписи ( нижняя строчка ), на блоге. Проверяйте за ранее мой id в проекте 260067004

2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек

3. Укажите логин в проекте, сумму вклада, номер кошелька

4. После получения рефбека желательно отписаться в этой теме.


Реферальная программа в проекте от дохода, возврат рефбека буду производить 1 раз в неделю


Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!



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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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