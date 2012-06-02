invest-market.pro - InvestMarket

Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 02.02.2017
InvestMarket
- команда, состоящая из профессиональных и опытных инвесторов, поставила перед собой цель — создать проект, который смог бы стать базовой платформой для начала нового и надёжного направления в истории интернет- инвестиций.
Мы создаём и продвигаем стабильные инвестиционные направления. Мы планируем создать своеобразный инкубатор серьезных инвест-отраслей, которые будут работать ещё не один год .
Цель нашей платформы — дать возможность каждому пользователю,
вне зависимости от имеющегося опыта, грамотно сформировать свой
инвестиционный портфель , для достижения максимальной финансовой независимости .
Маркетинг проекта для инвесторов:
Маркетинг проекта InvestMarket
состоит из 12-ти инвестиционных планов , каждый план
представляет собой индивидуальную отрасль бизнеса , от мобильных телефонов до недвижимости.
В свою же очередь , каждый из этих бизнесов имеет свой маркетинг:
ПЛАН-1
Мобильные телефоны
Маркетинг: 3.2% в сутки , Срок инвестиции 30 дней , Мин.вклад 10$ , Макс.вклад 700$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 96%
ПЛАН-2
Гаджеты и аксессуары
Маркетинг: 2.9% в сутки , Срок инвестиции 9 дней , Мин.вклад 5$ , Макс.вклад 500$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 26.1%
ПЛАН-3
Продажа и прокат авто
Маркетинг: 4.6% в сутки , Срок инвестиции 25 дней , Мин.вклад 30$ , Макс.вклад 10000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 115%
ПЛАН-4
Майнинг
Маркетинг: 1.9% в сутки , Срок инвестиции 15 дней , Мин.вклад 5$ , Макс.вклад 5000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 28.5%
ПЛАН-5
Ставки на спорт
Маркетинг: 2.7% в сутки , Срок инвестиции 45 дней , Мин.вклад 7$ , Макс.вклад 1000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 113.5%
ПЛАН-6
Корма для животных
Маркетинг: 2.3% в сутки , Срок инвестиции 11 дней , Мин.вклад 5$ , Макс.вклад 450$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 25.3%
ПЛАН-7
Живопись и антиквариат
Маркетинг: 3.1% в сутки , Срок инвестиции 21 день , Мин.вклад 10$ , Макс.вклад 2000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 65.1%
ПЛАН-8
Мода и текстиль
Маркетинг: 2.6% в сутки , Срок инвестиции 5 дней , Мин.вклад 10$ , Макс.вклад 600$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 13%
ПЛАН-9
Компьютерные игры
Маркетинг: 6.3% в сутки , Срок инвестиции 60 дней , Мин.вклад 10$ , Макс.вклад 4000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 378%
ПЛАН-10
Стартапы
Маркетинг: 5.1% в сутки , Срок инвестиции 19 дней , Мин.вклад 30$ , Макс.вклад 3000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 96.5%
ПЛАН-11
Нанотехнологии
Маркетинг: 4.4% в сутки , Срок инвестиции 35 дней , Мин.вклад 8$ , Макс.вклад 1500$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 154%
ПЛАН-12
Недвижимость
Маркетинг: 7% в сутки , Срок инвестиции 90 дней , Мин.вклад 30$ , Макс.вклад 12000$
Возврат тела в конце срока ДА , Чистый профит 630%
Минимальный вклад в проект зависит от выбранного вами бизнес пакета , самый минимальный пакет
по маркетингу равен 5$
Максимальный вклад в проект так же зависит от выбранного вами бизнес направления , самое
максимальное из которых составляет 12000$
Валюта вклада
:Долары США
Платежные системы:
Perfectmoney, Payeer
Регламент:
Обработка заявок на вывод , от 1 минуты до 24 часов с момента оформления заявки!
Выплаты из проекта производятся в ручном режиме и один раз в сутки !
Минимальная сумма на вывод 0.10$
Партнерская программа:
Реферальная программа нашего проекта состоит из 5-ти уровней в глубину
(10%-4%-2%-1%-0.5%)
Мой вклад: Вклад сделаю в день официального открытия проекта - 02 февраля.