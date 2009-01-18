tiu-bik MMGP

Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,446 Благодарностей: 4,434

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Как увеличить выносливость организма? Любой человек, независимо от его образа жизни может столкнуться с недостаточной выносливостью своего организма. Почти во всех родах деятельности, выносливость играет далеко не последнюю роль. Бывает, случается так, что из-за недостаточной выносливости, человек не может выполнить свою работу. Избавиться от этой проблемы возможно даже на дому, без тренера и тренажерного зала.



Однако, этот вопрос требует добросовестного к нему подхода, составления программы тренировок и режима питания.



Тренировки для повышения выносливости



Повысить вашу выносливость позволят упражнения из легкой атлетики, но выполнять их нужно будет по-особому, интервалами. Такой тип тренировок заменяет интенсивность занятий на более низкий. Это позволяет человеку отдохнуть уже во время выполнения упражнения. Наиболее яркий пример подобного типа занятий является смена бега на шаг, или более медленный бег в случае усталости. В данном примере организм отдыхает во время ходьбы. Отметим, что на протяжении выполнения данную операцию можно повторять несколько раз.



Заключаются же все тренировки в продолжительном выполнении незначительных физических упражнений. В качестве же перерыва здесь выступает снижаемая эффективность выполнения. Этот способ примечателен тем, что подобрать подходящие для вас нагрузки вы можете, даже не прибегая к советам тренера. Нужно всего лишь знать свой организм и его возможности.



Одним из наиболее эффективных способов тренировки является плавание, в котором задействованы почти все мышцы. Метод цикличности применим и к данному виду тренировки. Можно задерживать дыхание, а можно уделять вдоху и выдоху определенное количество времени, например по 10 секунд.



Правильное питание и водные процедуры



Одним из «ключей» к выносливости является контроль своего веса и стремление к идеальному соотношению мышечной и жировой массы. Для этого нужно правильно питаться, не набирая лишний вес. Так же необходимо сочетать в своем рационе продукты, содержащие витамины и микроэлементы.



Тренировка не будет иметь смысла, если в организме недостаточно энергии для упражнений. За час до тренировки старайтесь употребить определенное количество калорий, желательно сложных углеводов.



В течение дня рекомендовано выпивать по стакану воды, даже если вы не чувствуете жажду. По возможности, делать это стоит каждые полчаса. Однако, нежелательно пить воду во время тренировок и физических нагрузок. В большинстве случаев, жидкость мешает выполнять намеченное упражнение. Вместо того, чтобы пить воду, можно просто промочить полость рта, что очень хорошо повышает выносливость.



Правильный распорядок дня



Не менее важной, чем тренировки вещью является отдых. Не отдыхая после изнурительных физических упражнений, вы только усугубляете ситуацию, ведь без отдыха организм не восстанавливается, а выносливость падает. Если ваш организм плохо восстанавливается после занятий, то вам нужно делать специальные упражнения, позволяющие организму восстановить силы.



Старайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Больше времени проводите на природе и избавляйтесь от вредных привычек. Все это в совокупности с советами выше заметно увеличит вашу выносливость.

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Как увеличить выносливость организма? какие шаги для этого необходимы? например при беге или развитие силы? нужен ли для этого какой-то препарат увеличивающий выносливость?

зачем нужно увеличивать выносливость?

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