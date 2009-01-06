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Десять советов о сдаче новых квартир: как заработать максимум - Курс молодого рантье

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Десять советов о сдаче новых квартир: как заработать максимум - Курс молодого рантье
Десять советов о сдаче новых квартир: как заработать максимум - Курс молодого рантье


Цитата:
Ходовой товар

Ни для кого не секрет, что самый ходовой товар на рынке — это однокомнатные квартиры. В массовом сегменте на их долю приходится до 40% спроса. Еще четверть арендаторов хочет жить в «двушках». Соответственно, на эти два типа квартир приходится 2/3 спроса. Востребованность, в свою очередь, «тянет» вверх и ставки: традиционно быстрее всего растут цены на «однушки», на втором месте — объекты с двумя комнатами.

Поэтому при покупке квартиры для сдачи в аренду имеет смысл выбирать между этими двумя вариантами. Кроме того, нужно учитывать и необходимость ремонта в новостройке. В одно-двухкомнатной квартире и финансовые, и временные затраты будут ниже. Соответственно, они быстрее окупятся.

Голые стены

Сдача квартир без отделки в новостройках за символическую плату и в обмен на ремонт довольно распространена на рынке. Особенно эта схема популярна среди гастарбайтеров.

На практике же этот вариант может обернуться серьезной головной болью для владельца жилья. Зачастую последствием подобных бартерных отношений между арендодателем и съемщиком является растянувшийся на неопределенный срок низкокачественный ремонт. Нередко на такие объявления откликаются бригады ремонтников из стран ближнего зарубежья, которые используют квартиру как общежитие, параллельно занимаясь другими объектами за «живые» деньги. При этом «по месту жительства» работы производятся спустя рукава, поскольку никакого финансового интереса здесь нет.
http://www.mk.ru/economics/2017/01/3...-maksimum.html
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Последний раз редактировалось Room; Сегодня в 19:13.
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